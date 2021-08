La princesse Anne dans une première historique alors que la royale travailleuse subit des fiançailles dans les coulisses | Royale | Nouvelles

Le “style sous-estimé” de la princesse Anne discuté par les commentateurs

La princesse Anne, travailleuse acharnée, a dirigé hier une cérémonie d’investiture au palais St James à Londres. La princesse royale a décerné des honneurs à plusieurs personnes qui ont été reconnues pour leurs réalisations exceptionnelles, leur service au pays ou leur bravoure personnelle.

Alors que l’investiture elle-même s’est déroulée comme d’habitude, la princesse Anne aurait marqué l’histoire royale en menant cet engagement en août, comme l’a noté un observateur royal.

Le compte Twitter Gert’s Royals a souligné que la circulaire judiciaire en ligne trouvée sur Royal.uk ne mentionne aucune cérémonie d’investiture ayant eu lieu en août depuis qu’elle a commencé à enregistrer des engagements en ligne en 1997.

Ils ont écrit : « Cela peut sembler être une autre investiture.

“Mais c’est en fait la première fois que les Royals organisent une investiture en août (au moins depuis 1997, c’est-à-dire jusqu’où remonte la circulaire de la Cour de Royal.uk).”

La princesse Anne a dirigé une cérémonie d’investiture hier (Image: PA)

La princesse Anne a fait d’Eileen Cooper un OBE en 2016 (Image: PA)

Dans un deuxième tweet, ils ont ajouté: “Alors que normalement les Royals ne font que peu ou pas d’engagements officiels en août, ils devaient rattraper leur retard sur les investitures.

« La pandémie a contraint les investitures à être suspendues pendant 15 mois.

“Et la cérémonie modifiée signifie qu’il y a moins de récipiendaires à chaque investiture.”

Parmi les personnes méritantes qui ont été récompensées hier, il y avait Claire Horton, directrice générale de Commonwealth War Graves et ancienne PDG de Battersea, qui a été nommée CBE pour services au bien-être animal.

Hier, la princesse Anne a dirigé l’investiture au palais St James (Image: TWITTER)

L’ancien footballeur Francis Benali est devenu MBE pour les services aux patients atteints de cancer au Royaume-Uni après avoir levé plus d’un million de livres sterling pour Cancer Research UK.

Les investitures faisaient partie des engagements royaux à suspendre à la mi-mars 2020, lorsque le Premier ministre Boris Johnson a appelé au premier verrouillage national.

Mais les membres du cabinet semblaient avoir déjà commencé à prendre des précautions pour se protéger du COVID-19 quelques jours auparavant.

Le 3 mars, la reine a organisé une cérémonie d’investiture au palais de Buckingham avec une paire de gants blancs, ce qu’elle n’avait pas fait depuis des décennies.

La reine portant des gants lors d’une investiture en mars 2020 (Image: PA)

La reine a fait chevalier le capitaine Tom Moore en juillet 2020 (Image: GETTY)

Et, lors d’une cérémonie ultérieure, le prince Charles s’est abstenu de serrer la main, préférant joindre ses paumes et incliner la tête pour saluer ses invités.

Les investitures ont officiellement repris le 23 juin, lorsque le prince Charles a organisé une cérémonie en toute sécurité au palais St James.

La reine a le droit exclusif de conférer des titres d’honneur aux personnes méritantes de tous les horizons.

Mais les investitures peuvent également être hébergées par d’autres membres de la famille royale lorsque Sa Majesté n’est pas disponible.

La princesse Anne est la fille unique de la reine (Image: EXPRESS)

Ces dernières années, le prince Charles et la princesse Anne ont été rejoints par le prince William dans l’exercice de cette fonction.

Alors que les investitures traditionnelles étaient suspendues pendant plusieurs mois, la reine a organisé l’an dernier une cérémonie spéciale dans le Quadrangle du château de Windsor.

Le 17 juillet 2020, la reine a récompensé le capitaine Tom Moore, le vétéran qui a levé plus de 30 millions de livres sterling en effectuant 100 tours de sa cour avant d’avoir 100 ans.

N’importe qui au Royaume-Uni peut recommander qu’un ressortissant britannique reçoive un honneur en reconnaissance d’un service précieux.

La princesse Anne et la reine lors de leur visite en Écosse début juillet (Image: GETTY)

Les nominations sont analysées par le Cabinet Office, et non par la famille royale.

Et la liste des récipiendaires des distinctions honorifiques est publiée deux fois par an par le Cabinet Office – au Nouvel An et en juin.

Cependant, la remise de la médaille est étalée tout au long de l’année et les cérémonies sont planifiées des semaines à l’avance.