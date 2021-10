La princesse Anne donne «un énorme coup de pouce au moral» des troupes lors d’une visite au Royal Corps of Signals | Royale | Nouvelles

La princesse Anne, qui est le colonel en chef du corps, a rejoint des soldats de la 11e brigade des signaux et des West Midlands alors qu’ils suivaient une formation sur l’exercice Flying Falcon. Sur la page Facebook de la brigade, une mise à jour sur la visite de la princesse royale a mis en lumière l’exercice.

Il disait simplement : « Déployé plus de 900 soldats à travers le Royaume-Uni et l’Allemagne pour répéter les communications et le soutien du système de commandement pour la division de guerre du Royaume-Uni.

Au cours de sa visite, la princesse royale a parlé avec des soldats de leur travail sur les champs de bataille et de soutien aux télécommunications numériques.

Le Royal Corps of Signals a publié sur sa page Facebook : « Son Altesse Royale a rencontré des soldats de la Force régulière et de la Réserve de toute la Brigade pour discuter des réalités du travail sur le champ de bataille moderne et dans le cyberdomaine.

« Comme toujours, la visite de Son Altesse Royale a donné un énorme coup de fouet au moral de ceux qu’elle a rencontrés. »

Le site Web de l’armée britannique poursuit : « Qu’il s’agisse de se battre pour mettre en place des réseaux d’information et de radio complexes sous le feu, de permettre des communications pour des missions humanitaires ou de fournir des réseaux 4G aux forces multinationales, les Royal Signals s’attaquent à un large éventail d’opérations en utilisant leurs diverses compétences en période de paix et conflit.

Cette semaine, la princesse Anne a également visité la Royal Academy of Engineering de Londres, où elle a rendu un hommage émouvant à son défunt père, le prince Philip.

Le royal a marqué la création du fonds Prince Philip pour aider ceux qui travaillent dans l’ingénierie, après que le duc a aidé à créer l’académie en 1976.

Annonçant le lancement du nouveau fonds, le président de l’Académie, le professeur Sir Jim McDonald, a déclaré : « L’Académie sera toujours redevable au prince Philip pour sa passion, son soutien et son plaidoyer pour l’ingénierie, qui nous ont permis de grandir et de prospérer en tant que leader national Academy offrant un impact et une valeur grâce à l’excellence et à l’expertise en ingénierie.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan pourraient être fixés à Noël au Royaume-Uni

« La plupart des gens diraient que nous avons beaucoup de chance de ne pas être dans cette situation parce que vous ne voudriez pas simplement arrêter. »