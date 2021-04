La princesse Anne envoie un message secret à la reine avec une puissante sortie Anzac Day | Royal | Nouvelles

La princesse Anne, 70 ans, avait l’air frappante en violet vif alors qu’elle et son mari, Timothy Laurence, menaient des engagements pour l’Anzac Day dimanche. La princesse royale a assisté à un service spécial à l’abbaye de Westminster et a visité les monuments commémoratifs de guerre d’Australie et de Nouvelle-Zélande pour marquer la journée du souvenir des deux nations pour ceux qui sont morts au service de leur pays.

Sa visite est intervenue deux jours après la fin du deuil officiel de la famille royale après la mort du prince Philip vendredi.

Alors que les membres de la famille royale avaient porté du noir en pleurant le duc en signe de respect ces dernières semaines, l’ensemble mauve brillant d’Anne signalait un retour à la façon habituelle de faire les choses.

Le violet est une couleur profondément enracinée dans l’histoire royale et en portant la teinte, il semble qu’Anne ait souhaité montrer à la reine Elizabeth II qu’elle était plus dévouée que jamais à la firme.

Anne portait un chapeau, une écharpe et un manteau violet royal qu’elle a associé à des gants et des bottes en cuir noir.

Le premier tweet disait: “Tôt ce matin, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence ont assisté au #AnzacDay Dawn Service à Wellington Arch, au nom de la famille royale.

“Le #AnzacDay, nous rendons hommage à tous ceux qui ont donné leur vie en servant dans les corps d’armée australiens et néo-zélandais.”

Une deuxième lecture: “La princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence ont assisté à l’Anzac Day Service de commémoration et de Thanksgiving à l’abbaye de Westminster cet après-midi.

“HRH s’adresse aux Hauts Commissaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande.”

Les fans ont rapidement fait l’éloge de la princesse royale sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entre eux partageant leur approbation en commentant les tweets de la famille royale.

Un fan a jailli: “La princesse Anne est la royale la plus travailleuse et sait ce que l’on attend d’elle en tant que membre de la famille royale. Aucune des plaintes que les autres membres font.”

Un autre a répondu: “Ma royale préférée. Elle est belle, brillante et audacieuse. Elle est ce que j’aimerais être.”

Un troisième a écrit: “Un vrai membre senior de la famille et qui travaille dur. Elle rend sa maman fière, j’en suis sûr.”

Alors qu’un quatrième a dit: “La princesse royale est une #Icon !! J’adore la voir et à quel point sa mère HMTQ doit être fière !!!”