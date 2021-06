La princesse Anne étourdit en jaune alors qu’elle effectue une série de fiançailles – nouvelles images | Royale | Nouvelles

in

La princesse Anne, 70 ans, n’est pas seulement l’un des membres les plus travailleurs du cabinet, mais elle est aussi une sorte d’icône de style et cette semaine, elle a revêtu un look signature alors qu’elle sortait pour une série d’engagements royaux. Alors qu’Anne a son propre profil Twitter, le compte officiel de la famille royale a partagé une série de nouvelles photos de la princesse royale lors de ses fiançailles dimanche.

Buckingham Palace a tweeté plusieurs nouvelles photos d’Anne vêtue d’un blazer jaune canari et d’une jupe à imprimé floral alors qu’elle remplissait d’importantes fonctions royales.

Le premier tweet montrait Anne signant un livre lors d’une visite au Royal Corps of Signals dans le Dorset.

Le tweet accompagnant la photo disait: “Cette semaine, SAR la princesse royale, colonel en chef du Royal Corps of Signals, s’est rendue dans le Dorset pour célébrer le premier anniversaire du 13e Régiment de transmissions.”

Un tweet de suivi a ajouté: “Au cours de la visite, SAR a rencontré des soldats qui ont fait le point sur le 13e Signal.”

LIRE LA SUITE: Le prince Charles «parfait royal» pour prononcer un discours du jour J

Un utilisateur de Twitter a réagi : « Euh, je pense que vous avez oublié quelque chose ? »

Tandis qu’un autre disait : “Choix intéressant pour aujourd’hui.”

Et un troisième intervint : « Vous avez entendu la bonne nouvelle de Harry et Meghan ? Quelque chose à dire ?

Le compte de la famille royale a ensuite félicité les Sussex dans un tweet qui disait : « Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana !

“La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle. Lilibet est le onzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté.”