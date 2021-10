La princesse Anne fait un voyage à Paris – mais Macron introuvable | Royale | Nouvelles

in

La princesse royale, 71 ans, était à Paris, en France, de dimanche à lundi, et a planté le premier arbre du jubilé à l’étranger dans le cadre de la verrière verte de la reine. Anne a également rencontré des lauréates du programme UNESCO/L’Oréal Women in Science ainsi que des hauts représentants des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Anne a planté l’arbre du Jubilé dans le jardin de la résidence de l’ambassadeur britannique en France.

Le geste marque le jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022 et sera répété dans les ambassades et hauts-commissariats britanniques, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.

L’arbre du jardin de la résidence de l’ambassadeur britannique en France est le premier arbre à être planté dans une ambassade britannique pour The Queen’s Green Canopy.

Cependant, le président français n’était pas présent à la cérémonie.

L’ambassadrice britannique en France Menna Rawlings s’est déclarée « ravie » d’accueillir la princesse royale.

Elle a ajouté : « Je suis ravie d’accueillir Son Altesse Royale la princesse royale à Paris pour un programme passionnant qui reflète les intérêts de SAR ainsi que les valeurs et l’engagement partagés du Royaume-Uni et de la France sur la scène mondiale.

« De la promotion du développement durable à la célébration des femmes à la pointe de la science, en passant par la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c’est un immense honneur d’accueillir cette visite et de partager avec SAR ce que signifie être si proche des « voisins ». “

La visite d’Anne a été décrite comme marquant la force d’une “amitié indélébile” entre la France et la Grande-Bretagne.

Le compte officiel de l’ambassade britannique en France a tweeté : « Le drapeau royal symbolise l’arrivée de la famille royale en France.

“Cela marque aussi la force d’une amitié indélébile entre nos deux pays.

“Avec ce voyage officiel souhaité par SAR la Princesse Royale, le premier depuis le début de la pandémie.”

La visite française du royal marque la première fois qu’un membre de la famille royale autre que le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, se trouvent à l’étranger depuis la pandémie de coronavirus.

En octobre 2020, l’héritier du trône s’est rendu seul au Koweït pour présenter ses condoléances ainsi que celles de la reine au pays à la suite du décès de Cheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah.

Un mois plus tard, le prince Charles a été rejoint par Camilla, duchesse de Cornouailles, pour une visite poignante en Allemagne, au cours de laquelle ils ont assisté à la cérémonie centrale du souvenir de Berlin.

En mars 2021, le couple s’est rendu à Athènes pour marquer les célébrations du bicentenaire de l’indépendance de la Grèce.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, étaient les derniers membres de la famille royale à effectuer une visite officielle à Paris en mars 2017.

Ils ont assisté au match RBS 6 Nations entre la France et le Pays de Galles et ont été éblouis lors d’un banquet en soirée.

La famille royale de Cambridge a également visité la France pour le mariage de James Middleton.