La princesse Anne fait une visite à la base de la RAF au milieu de l’annonce d’un nouveau rôle | Royale | Nouvelles

Jeudi dernier, la princesse royale a assisté lundi au RAF College Cranwell en tant qu’invitée d’honneur de la cérémonie de remise des diplômes des cadets, où elle a remis plusieurs prix. « Le RAF College Cranwell est une station RAF florissante au cœur du Lincolnshire avec une histoire longue et distinguée remontant à ses fondations en tant qu’établissement d’entraînement de la Royal Navy en 1916 », selon son site Web.

« C’était la première Académie de l’Air au monde et aujourd’hui, elle continue de sélectionner et de former la prochaine génération d’officiers et d’équipages.

Au cours de la cérémonie, la princesse Anne a remis les prix du cours, y compris les prix annuels des lauréats et le prix Jackie Moggridge Spitfire, pour les cadets les plus performants.

Elle a ensuite été invitée à suivre la tradition de planter un arbre en fleurs de cerisier près du College Parade Square.

“La journée a été très spéciale pour les officiers diplômés, leurs familles et le personnel de l’escadron en présence de Son Altesse Royale la princesse royale”, a déclaré le commandant du Royal Air Force College, le commodore de l’air Suraya Marshall.

“Je souhaite aux officiers nouvellement diplômés tout le meilleur dans leur future carrière dans la Royal Air Force.”

Bien qu’elle n’ait jamais servi dans l’armée elle-même, la princesse Anne détient les grades militaires honorifiques de général, d’amiral et de maréchal en chef de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air.

Anne a reçu les nominations de Général et Air Chief Marshal pour marquer son 70e anniversaire en août 2020.

Elle a décoré de nombreux officiers et soldats dont le prince Harry en 2008 pour son service en Afghanistan.

Il a alors décidé de lui écrire après l’événement.

M. Cluff a déclaré qu’Anne était la “meilleure royale” pour le poste grâce à son intérêt pour les questions navales, militaires et patrimoniales.

S’adressant au Telegraph, le fondateur de l’association a déclaré que la quantité de travail à venir était colossale.

« Nous avons énormément de choses à faire », a déclaré M. Cluff.

“Pour vous donner un exemple de ce que nous faisons actuellement – nos travaux en cours – nous restaurons les tombes de 12 lauréats de la Croix de Victoria qui sont enterrés dans un seul cimetière, le Brompton Cemetery à Londres, et personne ne s’occupe d’eux .

« C’est une jungle, c’est une honte.

« Le ministère de la Défense ne dépensera pas un centime là-dessus.

“Personne ne s’occupe de ces tombes, ce qui est vraiment un peu un scandale, en fait.”