La princesse Anne félicitée pour avoir accompli 368 engagements royaux – « Vraie star » | Royale | Des nouvelles

La princesse royale, 71 ans, est en tête du peloton devant les autres membres de la famille royale, après avoir effectué jusqu’à présent 368 engagements officiels stupéfiants en 2021. La deuxième place revient à son frère Charles, qui a organisé 360 événements.

Les engagements pris par la royale incluent ses responsabilités avec les Blues and Royals, Save the Children et le Comité international olympique.

Vendredi, Anne a effectué son dernier engagement pour le total, lorsqu’elle a représenté la reine à la Royal Military Academy Sandhurst en tant qu’officier de revue du défilé du souverain.

Pendant qu’elle était là, Anne a inspecté les troupes et a remis des prix aux élèves-officiers.

Sont également incluses dans le décompte total, les cérémonies d’investiture généralement effectuées par la reine.

La princesse royale a procédé à 13 investitures depuis juillet, accueillant en personne les récipiendaires au château de Windsor.

De nombreux Britanniques ont exprimé leur admiration pour la fille travailleuse de la reine, y compris celles qui ont reçu leurs récompenses.

La star de la télévision Lorraine Kelly a déclaré qu’il était « très spécial » de recevoir le prix de la princesse.

Elle a déclaré: « Je l’ai toujours admirée. Elle travaille incroyablement dur. »

Tandis que Ian Cole, qui a reçu un OBE, a félicité la princesse comme «la plus intéressée et la mieux informée» de son travail en matière de défense.

Ils ont déclaré: «La princesse Anne est le joyau de la couronne de la famille royale, son sens du devoir, sa fiabilité, sa force et sa loyauté envers sa reine, son pays et ses nombreuses œuvres caritatives sont sans comparaison.

Avant COVID-19, les cérémonies d’investiture étaient organisées par le prince de Galles et le duc de Cambridge.

Les héritiers du trône avaient écopé au nom de la reine, qui les fait depuis des décennies.

A cette époque, Anne contribuait deux ou trois par an parmi ses autres tâches, mais cela s’est intensifié depuis l’été.

Pendant ce temps, son frère le prince Charles en a entrepris six tandis que le prince William en a dirigé trois jusqu’à présent cette année au milieu de leurs autres fonctions.

Malgré les restrictions de Covid en cours, la mort de son mari, le prince Philip, et plus récemment sa mauvaise santé, Sa Majesté, 95 ans, a toujours entrepris 186 engagements avec de nombreux menés par téléphone ou par appel vidéo.

Le prince Edward a réalisé 208 engagements jusqu’à présent, tandis que sa femme Sophie Wessex en a décroché 151.

Le duc de Cambridge en a réalisé 232 et sa femme Kate en a réalisé 115.