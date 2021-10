La princesse Anne plaisante avec l’ancienne infirmière A&E alors qu’elle récompense OBE pour une incroyable campagne d’EPI | Royale | Nouvelles

L’infirmière du NHS, Ashleigh Linsdell, 31 ans, a rencontré la princesse royale, 71 ans, au château de Windsor le 12 octobre. L’infirmière A&E, de Peterborough dans le Cambridgeshire, a fait le voyage jusqu’au Berkshire pour recevoir son OBE bien méritée.

Mme Linsdell, qui travaille maintenant comme infirmière spécialisée dans la communauté à East Anglia, rejoint l’ex-footballeur David Beckham et l’actrice Keira Knightly après son investiture.

Mais lors de la cérémonie, l’infirmière A&E a déclaré que la princesse Anne avait fait une plaisanterie caractéristique d’esprit vif.

S’adressant à la Press Association, Mme Linsdell a déclaré: « La première chose qu’elle m’a dite était: » Alors, vous êtes une infirmière A&E? Vous n’allez pas être une infirmière A&E très longtemps! «

La récipiendaire de l’OBE a répondu: « Ce n’est pas mon premier-né et elle a souligné qu’au moins je sais ce que je fais. »

La femme de 31 ans a reçu le deuxième rang de l’Ordre de l’Empire britannique après avoir lancé la campagne PPE « Pour l’amour des gommages ».

Mme Linsdell a lancé la campagne alors qu’elle travaillait au Pilgrim Hospital de Boston, Lincolnshire, lors de la première vague de COVID-19 au printemps 2020.

Selon Lincolnshire Live, la couturière autodidacte a fait appel à des designers, des tailleurs et des couturières personnalisés pour aider à fournir des EPI aux travailleurs de première ligne du NHS.

Avant de lancer sa campagne, l’infirmière A&E a été forcée de fabriquer des EPI à ses collègues après l’épuisement des fournitures, ce qui signifie qu’elles devaient plutôt porter des vêtements en papier « indignes ».

« Les travailleurs à la retraite du NHS et les nouveaux volontaires pour la pandémie ne peuvent pas porter leurs propres vêtements, et il n’y a pas assez d’uniforme pour eux. »

À la suite de la campagne de Mme Linsdell, la BBC rapporte que plus de 70 000 bénévoles ont produit 1,2 million d’articles d’EPI.