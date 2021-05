La princesse Anne pourrait recevoir les titres royaux du prince Philip et Harry – «la royauté la plus travailleuse» | Royal | Nouvelles

Après que le prince Harry ait officiellement confirmé qu’il ne reviendrait pas en tant que royal actif plus tôt cette année, bon nombre de ses patronages et titres militaires ont été supprimés. Les titres et patronages du défunt prince Philip ont été rendus à la reine après sa mort le 9 avril.

Thomas Mace-Archer-Mills, fondateur de la British Monarchists Society, a expliqué pourquoi la fille unique de Sa Majesté devrait recevoir les titres et les patronages.

Il a déclaré au Daily Star: «La princesse Anne est très heureuse là où elle est: elle n’est pas du genre à faire des histoires, tout comme son père.

«Elle est maintes fois considérée comme le membre le plus travailleur de la famille royale.

«Ce serait un choc si on ne lui donnait pas au moins la possibilité de refuser certains de ces patronages qui se sont ouverts.

«Elle n’a pas de bêtises, le devoir, au point, elle n’est pas du genre à bavarder, elle le dit clairement et c’est ce que font les militaires.

“Son comportement même est très bon pour les patronages que son père avait.”

Dimanche dernier, la princesse Anne a ouvert la voie alors que la famille royale marquait le jour de l’Anzac.

La princesse royale a déposé des couronnes sur un monument aux morts en commémoration des forces australiennes et néo-zélandaises.

«Étant la fille unique de la reine, cela montre vraiment bien que cette femme qui n’est pas née pour être roi ou reine est celle qui prend ces patronages honorifiques et en fait quelque chose.

“Elle impose le respect des forces armées et c’est pourquoi elle recevra davantage de ces patronages honorifiques qui auront été laissés pour compte.”

La princesse Anne détient les grades militaires honorifiques de général, d’amiral et de maréchal en chef de l’armée de terre, de la marine et de la force aérienne.

Elle a reçu les nominations de General and Air Chief Marshal pour marquer son 70e anniversaire en août 2020.