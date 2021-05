La princesse Anne remercie les fans royaux et «adresse ses meilleurs vœux» après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Malgré le deuil de la famille royale suite à la perte du duc d’Édimbourg, Anne a pris le temps de remercier les fans pour leurs pensées et leurs voeux. Dans une note touchante publiée sur les réseaux sociaux, Anne a également adressé ses meilleurs vœux à tous ceux qui ont transmis leurs condoléances. Anne a déclaré: “La princesse royale vous remercie pour vos aimables pensées et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’avenir.”

On pense que la lettre est envoyée à tous ceux qui ont envoyé leurs vœux à la princesse royale.

Sur une photo publiée par l’utilisateur de Twitter, Rodrigo, la lettre est présentée dans une belle simplicité avec des bordures noires autour du message.

En tête se trouve l’insigne royal d’Anne accompagné du message.

De retour aux fonctions royales la semaine dernière, Anne et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, ont assisté à un service commémoratif de guerre dimanche.

Le couple a marqué le service de l’Anzac Day en déposant une gerbe en hommage à l’esprit et au courage des forces australiennes et néo-zélandaises qui ont perdu la vie.

Accompagnée de son mari, Anne a déposé une gerbe à Wellington Arch avant de visiter l’abbaye de Westminster pour le service.

Le prince William a également envoyé une lettre faisant l’éloge des qualités des troupes néo-zélandaises et australiennes dans une lettre aux deux hauts-commissariats.

Il a déclaré: «En ce jour de l’Anzac, Catherine et moi nous joignons aux Australiens et aux Néo-Zélandais du monde entier pour commémorer et honorer les militaires des corps d’armée australiens et néo-zélandais.

Après les funérailles de son père, Anne, souvent considérée comme l’une des membres de la famille royale les plus travailleuses, s’est rendue sur l’île de Wight pour exercer des fonctions royales.

Vêtu tout de noir, le Princess Royal s’est rendu pour visiter le Royal Yacht Squadron à Cowes.

Dans une déclaration touchante, Anne a parlé de son chagrin d’avoir perdu son père.

Dans la déclaration, elle a révélé que Philip avait été son plus grand partisan, mais aussi la personne qu’elle voulait imiter.

Elle a dit: “Vous savez que cela va arriver mais vous n’êtes jamais vraiment prêt.

«C’est son exemple d’une vie bien vécue et d’un service libre étant donné que je voulais le plus imiter.