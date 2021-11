La princesse Anne remplace la reine d’Irlande du Nord après une visite annulée pour des raisons de santé | Royale | Nouvelles

Suite aux ordres des médecins de se reposer, Sa Majesté, 95 ans, a annulé son voyage prévu dans le comté de Down et Armagh le mois dernier pour marquer le centenaire de la création de l’Irlande du Nord. Le bureau du gouvernement d’Irlande du Nord a annoncé sur Twitter : « Lors de son premier engagement, la princesse royale a visité le @SiegeMuseum à Derry-Londonderry. Son Altesse Royale a entrepris une visite de l’installation de sensibilisation, rencontrant des représentants des Apprentice Boys et d’autres qui ont soutenu la création du musée.

«La princesse royale a rencontré des écoliers locaux qui ont profité de la visite de l’établissement d’enseignement et ont assisté à une exposition de danseurs des Highlands.

« Son Altesse Royale a également dévoilé une pierre spéciale pour marquer le centenaire de NI. »

La princesse Anne, 71 ans, était en Irlande du Nord pendant une journée. La princesse royale s’est également rendue en juillet pour remettre des prix aux bénévoles des jardins du château d’Antrim.

Un porte-parole du musée a déclaré: « Nous sommes ravis et honorés que la princesse royale visite notre musée et vienne également dévoiler une pierre du centenaire dans le musée.

« Tout cela fait partie de notre commémoration et de notre célébration du centenaire de l’Irlande du Nord. »

La sortie de la princesse Anne en Irlande du Nord est le dernier de nombreux événements royaux au cours desquels des membres de la famille royale ont pris la place de la reine pour alléger le fardeau du monarque britannique au règne le plus ancien.

En octobre, le palais de Buckingham a annoncé que la reine ne se rendrait pas comme prévu en Irlande du Nord, déclarant au public que le monarque avait « accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours ».

Le communiqué du palais a ajouté: «Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

Le prince de Galles, 72 ans, a prononcé un discours d’ouverture de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, avec le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, faisant également des apparitions notables à Glasgow.

Malgré son absence à deux engagements royaux majeurs, le palais a détaillé la «ferme intention» de la reine d’assister au service du dimanche du Souvenir le 14 novembre au cénotaphe.

Le mois dernier, Sa Majesté a passé une nuit à l’hôpital King Edward VII dans le centre de Londres pour « quelques enquêtes préliminaires », mais est rentrée chez elle à Windsor le lendemain « de bonne humeur ».

La visite à l’hôpital était la première de Sa Majesté en huit ans.

Les commentateurs royaux ont noté le programme chargé de Sa Majesté depuis début octobre, lorsqu’elle est revenue de ses vacances d’été annuelles à Balmoral.

Juste avant l’annulation de l’annonce de son voyage en Irlande du Nord, la reine a organisé un sommet mondial sur l’investissement au château de Windsor, avec des invités dont Bill Gates et l’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry.

La monarque a rencontré virtuellement un certain nombre de personnalités politiques depuis qu’elle a repris ses fonctions royales le mois dernier, notamment en s’adressant à l’ambassadeur du Japon Hajime Hayashi et à l’ambassadeur de l’UE Joao de Almeida.

La veille, Sa Majesté s’est entretenue avec la nouvelle gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro.

Elle a également profité d’une journée à Ascot, repérée au Champions Day à la mi-octobre.