La princesse Anne rend un hommage touchant à son père, le prince Philip – « Reflète sa passion » | Royale | Nouvelles

Le fonds, qui sera dédié aux personnes travaillant dans le secteur de l’ingénierie, aurait reçu le feu vert du prince Philip lui-même en 2017 lorsqu’il a accepté la création d’un fonds à sa mémoire à l’avenir.

Philip avait une relation étroite avec l’institution car il a aidé à créer l’Académie en 1976 et a passé un demi-siècle en tant que chercheur principal.

La princesse Anne, également membre de l’école, a dévoilé le nouveau fonds le 21 octobre en signant le livre des boursiers qui avait été placé sous une grande peinture en trois parties de son défunt père.

Le professeur Sir Jim McDonald, président de l’Académie, a déclaré que l’institution sera toujours redevable au prince Philip pour sa passion pour l’ingénierie.

« Alors que nous approchons de notre premier demi-siècle, je suis ravi que nous puissions marquer la contribution extraordinaire de notre Senior Fellow en créant le Prince Philip Fund, pour permettre à nos Fellows et partenaires de créer un héritage durable qui reflète sa passion pour l’ingénierie et son désir pour inspirer les autres à faire de l’ingénierie une profession. »

« [Prince Philip’s] le soutien et la défense de l’ingénierie nous ont permis de grandir et de prospérer en tant qu’académie nationale de premier plan offrant un impact et une valeur grâce à l’excellence et à l’expertise en ingénierie. »

Ce n’est pas la première fois que la princesse Anne assume un rôle de premier plan au sein d’une institution universitaire.

Cependant, la princesse royale elle-même n’a jamais fréquenté l’université.

Elle a également reçu plusieurs diplômes honorifiques dont un de l’Université d’Aberdeen qu’elle a reçu des mains de sa belle-sœur Camilla en 2020.