La princesse Anne signe un livre du souvenir pour commémorer le jour de l’Anzac | Royal | Nouvelles

La princesse royale et son mari, Sir Timothy Laurence, faisaient partie du nombre réduit de personnes qui ont assisté au service de l’aube à Wellington Arch. Le couple assistera plus tard au service de commémoration et de Thanksgiving de l’Anzac Day à l’abbaye de Westminster.

Aujourd’hui, le 25 avril, marque l’anniversaire du début du débarquement de Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale et est la journée nationale du souvenir pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Pour marquer cette journée, Son Altesse Royale a déposé une couronne aux monuments commémoratifs de guerre d’Australie et de Nouvelle-Zélande et a signé un livre du souvenir.

Le prince William a également rendu hommage à «l’esprit indomptable» et au «courage» des forces armées australiennes et néo-zélandaises.

Le duc de Cambridge a déclaré dans un communiqué: «En ce jour de l’Anzac, Catherine et moi nous joignons aux Australiens et aux Néo-Zélandais du monde entier pour commémorer et honorer les militaires des corps d’armée australiens et néo-zélandais.

«Aujourd’hui, nous nous tenons ensemble pour réfléchir non seulement à leurs sacrifices, mais aussi à leur courage, à leur sens du devoir et à leur esprit indomptable.

«Bien que beaucoup ne soient toujours pas en mesure de se réunir en personne cette année, nous sommes réconfortés de savoir que les Australiens et les Néo-Zélandais continueront de commémorer ceux qui ont tant donné pour nos libertés.

«Les qualités d’endurance, de courage, d’ingéniosité, de bonne humeur et de camaraderie d’Anzac sont admirées aussi férocement que jamais.

“Ne l’oublions pas.”

Ils débarquèrent à Gallipoli le 25 avril 1915, qui devint la date de l’Anzac Day.

Des vagues de forces alliées ont lancé une attaque amphibie sur la péninsule turque stratégiquement importante.

C’était la clé du contrôle du détroit des Dardanelles, une route cruciale vers la mer Noire et la Russie.

Le plan, soutenu par le premier seigneur de l’amirauté Winston Churchill, était vicié et la campagne a abouti à une impasse et au retrait huit mois plus tard.

Plus de 60 000 Australiens sont morts pendant la Première Guerre mondiale.

L’armée australienne a écrit: «Le jour de l’Anzac est l’une des plus importantes occasions commémoratives nationales d’Australie.

“Il marque l’anniversaire de la première grande action militaire menée par les forces australiennes et néo-zélandaises pendant la Première Guerre mondiale.”

Le Premier ministre australien Scott Morrison a également assisté à un événement à Canberra.

Dimanche matin, des milliers de personnes à travers le pays ont assisté aux offices de l’aube pour marquer la Journée Anzac.

La journée est de rendre hommage à ceux qui ont servi le pays dans les guerres, les conflits et les opérations de maintien de la paix.