La princesse Béatrice a admis que la vie royale était “difficile à naviguer” avant bébé: “Aucun précédent” | Royale | Nouvelles

La princesse Beatrice « adore » avoir le fils d’Edo, Wolfie, dans les parages

L’homme de 33 ans et son mari Edo Mapelli Mozzi ont accueilli leur premier enfant ensemble au début du mois, une jeune fille devenant le dernier bébé royal de la firme. L’annonce a été faite par Buckingham Palace, qui a déclaré que l’enfant était né le 18 septembre, avec la mère et les parents en sécurité. Il a noté que le bébé pesait 6 lb 2 oz et était né à l’hôpital de Chelsea et de Westminster.

Le plus récent Windsor signifie que la grand-mère de la princesse Beatrice, la reine, a maintenant 12 arrière-petits-enfants et que le bébé est le 11e en ligne.

Faisant sa propre mise à jour sur les réseaux sociaux, Beatrice a ajouté: “Tellement ravie de partager la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital, Londres.

“Merci à l’équipe de sages-femmes et à tout le monde à l’hôpital pour leurs merveilleux soins.”

Cela signifie que Béatrice et sa sœur la princesse Eugénie ont toutes deux donné naissance à des filles en 2021, aux côtés d’autres bébés royaux nés dans la famille par Zara Tindall et Meghan Markle.

La princesse Beatrice a admis que la vie royale était “difficile à naviguer” avant bébé: “Aucun précédent” (Image: GETTY)

La princesse Béatrice aux côtés de sa robe de mariée (Image : GETTY)

Et tandis que Beatrice bénéficie d’un énorme soutien, au cours de 18 mois qui ont changé la vie du royal qui a épousé Edo l’année dernière, elle a déjà parlé de ses difficultés à équilibrer sa vie privée et publique.

Elle a également expliqué comment cela avait affecté Eugénie.

Béatrice a déclaré: «Il est difficile de naviguer dans des situations comme celles-ci car il n’y a pas de précédent, il n’y a pas de protocole.

« Nous sommes les premières : nous sommes des jeunes femmes qui essayons de faire carrière et d’avoir une vie personnelle, et nous sommes aussi des princesses et faisons tout cela aux yeux du public. »

JUST IN: CINQ membres de la famille royale qui pourraient jouer un rôle central dans la vie du bébé de Béatrice

La princesse Béatrice assiste au mariage de sa sœur Eugénie avec sa mère Fergie (Image: GETTY)

Eugénie a également déclaré que les sœurs trouvaient difficile de faire face à l’intensité des projecteurs médiatiques.

S’exprimant lors d’une interview de Vogue avant son mariage avec Jack Brooksbank il y a deux ans, Eugénie a ajouté: “Nous avons eu de sérieux problèmes avec nos parents.

“Ils ont eu leur juste part d’intérêt médiatique terrible et cela nous rend plus forts.

«Nous croyons très fermement en qui nous sommes et le système de soutien de nos amis et de notre famille est assez incroyable. Il ne sert à rien d’être en colère contre quiconque pour nous avoir battus – nous avons juste besoin de faire briller la lumière et l’amour dans le monde.

Pourtant, tout au long de leurs luttes, Eugénie et Béatrice sont restées des rochers l’une pour l’autre, ce qui est peut-être le plus frappant dans leur décision de se choisir comme demoiselle d’honneur.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie (Image : GETTY)

Eugénie a ajouté : « Il y avait un article horrible qui avait été écrit sur Béatrice et elle s’est vraiment énervée.

“Nous étions sur le point de sortir et elle vacillait un peu et pleurait. Je m’occupais d’elle.

“Et puis environ une heure plus tard, j’ai vacillé et j’ai commencé à pleurer et Bea était là pour moi.”

Il y a environ trois ans, Béatrice et Eugénie ont prononcé un discours conjoint sur scène lors du festival WE Day pour mettre en évidence l’intimidation.

Béatrice a déclaré: «Il y aura trop de moments sur cette scène aujourd’hui où vous entendrez des histoires d’intimidation.

«Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de choses dans la vie qui peuvent vous faire vous sentir plus vulnérable, plus impuissant, plus seul, que d’être victime d’intimidation.

« Il se présente sous de nombreuses formes.

La princesse Béatrice et la princesse Eugénie (Image : GETTY)

« Nous avons tous subi notre juste part en cours de route.

« Grandir aux yeux du public signifie que chaque poussée de croissance embarrassante, légèrement gênante, ou moment de mode hilarant, est publié dans le monde entier.

« Ensemble nous avons ri, ensemble nous avons pleuré.

«En fin de compte, ensemble, nous avons nourri le sens de l’humour de chacun.

«Quand des pierres sont lancées, nous nous rassurons mutuellement sur le fait que les gens ne comprennent pas souvent à quel point elles peuvent être blessantes.

“Ceci en particulier dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.”