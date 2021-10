La princesse Beatrice a nommé sa fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi ⋆ .

La princesse Béatrice a accueilli sa fille le 18 septembre, un samedi. Buckingham Palace est resté aux nouvelles pendant 48 heures, puis a annoncé la nouvelle lundi. Je pensais que c’était bien que Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi aient du temps avec le bébé et puissent quitter l’hôpital avant que quoi que ce soit ne soit annoncé, d’autant plus qu’il semblait y avoir des “protocoles” très différents appliqués à Meghan et Harry en 2019. Beatrice et Edo ont gardé le nom secret pendant près de deux semaines complètes. La théorie était qu’ils annonceraient le nom après le retour du prince Andrew à Londres/Windsor et la rencontre de sa première petite-fille. Effectivement, c’est ce qui s’est passé. Beatrice a annoncé le nom avec ce tweet :

👣 Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT – Princesse Béatrice d’York (@yorkiebea) 1er octobre 2021

Wolfie est le fils d’Edo issu de sa précédente relation avec Dara Huang. Beatrice a beaucoup insisté sur le fait d’être la belle-mère de Wolfie, et j’aime qu’elle l’ait inclus dans l’annonce du nom du bébé. Quant au nom… je l’aime bien ? Sienna est un joli nom. Je ne pense pas que cela figurait en haut de la liste des suppositions, mais cela a du sens. Elle a une origine italienne – c’est le nom d’une ville italienne – et Edo est la noblesse italienne. Mais c’est aussi un prénom féminin très populaire au Royaume-Uni et dans d’autres pays anglophones. « Sienna » n’a pas d’histoire royale mais ce n’est pas non plus loin des sentiers battus. Je suis juste content que Beatrice et Edo n’aient pas choisi un nom populaire à l’époque victorienne. Quant au deuxième prénom… tant de femmes royales utilisent “Elizabeth” comme deuxième prénom de leurs filles. Je m’y attendais. Nous devrions tous nous y attendre à ce stade.

