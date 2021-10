La princesse Beatrice a suivi la tendance des bébés Harry et Meghan lors du choix du nom de sa fille | Royale | Nouvelles

in

Beatrice et Edoardo ont partagé le nom de leur fille avec le public près de deux semaines après sa naissance. La petite-fille de la reine s’est rendue sur Twitter et a écrit sur son compte officiel : “Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.”

Le nom choisi pour leur première fille ensemble semble rendre hommage à l’héritage d’Edoardo et de Beatrice.

Le prénom de Sienna vient de la ville de Sienne, en Toscane, et est un lien direct avec les racines italiennes de son père.

Il semble que Beatrice et Edoardo se soient inspirés du livre de Harry et Meghan en rendant hommage à la reine Elizabeth II.

Le deuxième nom du bébé rappelle clairement ses liens avec la famille royale et rend hommage à la reine.

En juin dernier, le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997.

Annonçant la naissance de leur fille, Harry et Meghan ont déclaré dans un communiqué: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde .

“Lili est née le vendredi 4 juin à 11h40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel du Santa Barbara Cottage Hospital à Santa Barbara, en Californie.

“Elle pesait 7 lb 11 oz. La mère et l’enfant sont tous deux en bonne santé et s’installent à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.

“C’est le deuxième enfant du couple, qui a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

“Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu’ils profitent de ce moment spécial en famille.”

