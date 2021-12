La princesse Beatrice aperçue en train de manger végétalien lors d’une rare sortie publique avec sa fille Sienna | Royale | Des nouvelles

La princesse Beatrice aurait été vue en train de manger dans un restaurant végétalien populaire du centre de Londres. Selon le commentateur Richard Eden, la sœur aînée de la princesse Eugénie essayait des plats à base de plantes au restaurant 123V sur Bond Street.

Et, selon une source du restaurant, le royal était particulièrement friand des sushis végétaliens au menu.

L’initié a déclaré à l’éditeur du journal du Daily Mail: « Elle disait au personnel qu’elle voulait manger les sushis végétaliens proposés, car elle essaie de passer à un régime à base de plantes.

« La princesse dit que la chose la plus difficile à abandonner est le sushi, elle était donc ravie que l’offre végétalienne soit presque aussi bonne que la vraie. »

Approché par Express.co.uk, Buckingham Palace n’a fait aucun commentaire.

Ce n’est pas la première fois qu’il est rapporté que Béatrice se rapproche d’un mode de vie à base de plantes.

Avant d’avoir 31 ans en 2019, le Mail on Sunday a affirmé que la princesse avait demandé l’aide des traiteurs The Admirable Crichton pour créer un menu de dîner entièrement végétalien à trois plats pour sa fête d’anniversaire.

Béatrice ne serait pas le premier membre de la famille royale à choisir de manger moins de produits d’origine animale.

Trois ans avant d’épouser le prince Harry, Meghan Markle – alors actrice dans le drame juridique populaire Suits – a déclaré à Best Health : « J’essaie de manger végétalien pendant la semaine, puis j’ai un peu plus de flexibilité avec ce que je creuse le week-end.

« Mais en même temps, tout est une question d’équilibre.

« Parce que je travaille comme je le fais, je ne veux jamais me sentir privé.

« Je pense que la seconde où vous faites cela, c’est quand vous commencez à vous gaver de choses.

« Ce n’est pas un régime, c’est une alimentation de style de vie. »

Plus récemment, le prince Charles a révélé qu’il évitait de manger de la viande ou des produits laitiers certains jours afin de réduire son empreinte environnementale.

Dans une interview à la BBC, il a déclaré : « Je n’ai pas mangé de viande ni de poisson deux jours par semaine et je ne mange pas de produits laitiers un jour par semaine. »

Le prince de Galles a déclaré que ce n’était qu’une « façon » d’aider.

Mais, exhortant les autres à suivre son exemple, il a ajouté que « si cela faisait plus, vous réduiriez beaucoup la pression ».

La princesse Beatrice se serait rendue au restaurant végétalien avec sa fille Sienna.

Le bébé est né à la mi-septembre à l’hôpital de Chelsea et Westminster.

Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont annoncé le nom complet, censé faire un clin d’œil aux racines italiennes du promoteur immobilier et à la reine, deux semaines plus tard.

La princesse Beatrice et Edoardo ont choisi de ne pas publier pour le moment une photo de leur nouveau-né.

Au lieu d’une photo, ils ont partagé un instantané des empreintes de pas du bébé prises le jour de sa naissance.

Sienna est née 11e sur le trône, immédiatement après sa mère et son grand-père, le prince Andrew.

Le bébé est également le 12e arrière-petit-enfant de la reine – et le deuxième né après la mort du prince Philip en avril.

Ce week-end marquera le premier Noël de Béatrice en tant que parent et tante, après que sa sœur bien-aimée a également donné naissance à un bébé, en août, en février.