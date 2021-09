09/09/2021 à 17h15 CEST Le Royaume-Uni aspire toujours au talent de Laura Robson, la dernière joueuse de tennis britannique de moins de 20 ans à atteindre les huitièmes de finale à New York. Médaillé aux Jeux Olympiques et successeur spirituel de Virginia Wade, Robson, aujourd’hui âgé de 27 ans, n’a jamais pu être à la […] More