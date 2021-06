La princesse Beatrice enceinte fait une rare apparition pour soutenir une organisation bien-aimée | Royale | Nouvelles

La princesse Béatrice marque la fin de la semaine des hospices pour enfants

La princesse Béatrice, qui attend son premier bébé, a partagé un message vidéo pour marquer la fin de la Semaine des hospices pour enfants. Dans son bref message, la royale enceinte a remercié les soignants et les familles d’avoir accordé aux enfants gravement malades la meilleure vie possible et a félicité les organisations caritatives – comme son parrainage Forget Me Not Children’s Hospice, qui les soutient.

Elle a déclaré: “En tant que marraine de l’hospice pour enfants Forget Me Not et alors que la Semaine des hospices pour enfants tire à sa fin, je veux juste profiter de ce moment pour remercier chacune de ces familles et soignants qui apportent ce soutien indispensable à ceux qui ont conditions qui raccourcissent la vie.

« Forget Me Not Children’s Hospice fournit des soins cliniques et de répit d’experts et des soins de fin de vie aux familles confrontées 24 heures sur 24 aux défis de s’occuper d’un enfant souffrant de conditions complexes et raccourcissant la vie.

“C’est pourquoi il est extrêmement important que nous nous souvenions de ces organisations à travers le Royaume-Uni qui font ce travail incroyable.

“Alors Forget Me Not les aide à tirer le meilleur parti de chaque instant et à s’assurer qu’ils peuvent vivre la meilleure vie possible, qu’elle soit longue ou courte.

La princesse Béatrice est la marraine de l’hospice pour enfants Forget Me Not Children (Image: FORGET ME NOT CHILDREN’S HOSPICE)

La princesse Béatrice soutient l’hospice Forget Me Not depuis 2012 (Image: FORGET ME NOT CHILDREN’S HOSPICE)

“Alors merci beaucoup pour tout le travail que vous faites.

“Et nous sommes très chanceux de pouvoir vous soutenir.”

La princesse Beatrice est impliquée dans l’hospice Forget Me Not depuis 2012, date à laquelle elle a officiellement ouvert Russell House.

Selon l’organisation, le royal a souvent visité l’hospice et reçoit des cartes et des peintures des enfants dont il a la garde.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle «sait comment livrer cliffhanger»

La princesse Béatrice attend un bébé (Image: GETTY)

La princesse Béatrice n’est pas un membre actif de la famille royale et a sa propre carrière dans la société multinationale de données et de logiciels Afiniti.

Cependant, elle a offert son soutien et son parrainage à diverses organisations et a traditionnellement assisté à des événements royaux clés ouverts aux membres étendus du cabinet tels que Trooping the Colour.

Le message vidéo de la princesse Beatrice intervient un mois après l’annonce de sa grossesse par Buckingham Palace.

Une brève déclaration disait: “Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé à l’automne de cette année.

A NE PAS MANQUER

Camilla a reconnu le travail vital effectué quotidiennement par les hospices qui s’occupent des enfants et de leurs familles (Image: GETTY)

La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi se sont mariés en juillet de l’année dernière (Image: GETTY)

“La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.”

Edoardo et Beatrice se sont mariés le 17 juillet à Windsor, lors d’une cérémonie privée et socialement éloignée à laquelle ne participaient qu’une poignée de membres de la famille et d’amis.

Le témoin d’Edoardo aurait été son fils Christopher, qui se serait lié avec sa nouvelle belle-mère Beatrice.

Béatrice n’est pas le seul membre de la famille royale à avoir marqué la semaine des hospices pour enfants.

La princesse Beatrice et Edoardo Mapelli Mozzi se sont mariés à Windsor (Image: EXPRESS)

Lundi dernier, Kate a écrit un message poignant – partagé par son patronage East Anglia Children’s Hospital (EACH) – dans lequel elle a expliqué à quel point 2020 avait été difficile et effrayant pour les familles et les aidants d’enfants malades.

Elle a déclaré: “L’année dernière a été difficile pour tout le monde, et particulièrement difficile et effrayante pour les familles avec des enfants gravement malades.

“Beaucoup ont commencé à se protéger bien avant les autres, s’inquiétant de la pandémie et de ce que cela pourrait signifier pour leurs enfants.

“Le thème de la Semaine des hospices pour enfants de cette année est ‘Poussé jusqu’aux limites’, reconnaissant l’énorme pression à laquelle ces familles sont confrontées et pourquoi les soins et le soutien de leurs hospices locaux pour enfants sont plus que jamais nécessaires.”

Kate a écrit un message pour marquer le début de la Semaine des soins palliatifs pour enfants (Image: GETTY)

De même, Camilla, duchesse de Cornouailles, a reconnu le travail vital effectué quotidiennement par les hospices qui s’occupent des enfants et de leurs familles.

En tant que marraine de Children’s Hospice South West, Camilla a déclaré : « Une fois de plus, c’est la Semaine des hospices pour enfants, je voulais donc envoyer un message à toutes les familles à travers le pays qui s’occupent de bébés, d’enfants et de jeunes malades en phase terminale.

“Vous faites face à d’énormes défis déchirants et vous êtes beaucoup dans mes pensées et mes prières.

“Je voulais également remercier le personnel brillant et les bénévoles qui font des merveilles pour aider à vivre pleinement de courtes vies, créant des souvenirs précieux et apportant réconfort et soutien à tous ceux qui franchissent vos portes.”