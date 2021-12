La princesse Beatrice et Edoardo ont autorisé le Noël royal après que Meghan ait rompu la tradition | Royale | Des nouvelles

Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi peuvent désormais assister aux événements royaux officiels et obtenir les meilleures places dans la maison pour les célébrations royales après s’être mariés lors d’un mariage intime en juillet 2020. Cependant, historiquement, seuls les membres de la famille royale peuvent assister à des événements, avec partenaires non mariés censés rester à l’écart.

En 2019, Edoardo et Beatrice sont apparus avec la famille royale pour un service du matin de Noël à l’église St Mary Magdalene de Sandringham avant de se marier.

Cependant, Meghan Markle a fait sa première apparition à Sandringham avec le prince Harry pour Noël en 2017.

Les futurs membres de la famille royale du Sussex ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2017 et ont assisté aux événements de Noël de la famille royale cinq mois avant leur mariage.

S’exprimant à l’époque, l’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk Kate que la duchesse de Cambridge et Jacks Brooksbank n’avaient pas reçu la même invitation.

Il a déclaré: « En 2010, Kate n’a pas été invitée à le faire après ses fiançailles avec William, ni Mike Tindall après les siens avec la fille de la princesse royale Zara Phillips et seuls les conjoints et la famille proche sont généralement invités.

« Cependant, Harry et Meghan vivront ensemble à Nottingham Cottage à Kensington Palace et sa famille est aux États-Unis.

« La monarchie s’appuie fortement sur les précédents et la tradition, mais elle fait aussi la sienne. »

Cela survient alors que la famille royale aurait planifié le voyage de cette année à Sandringham pour Noël, après que 2020 a vu la famille obligée de célébrer séparément en raison des restrictions sur les coronavirus.

Selon People, la reine se rendra à son domaine de Sandringham à Norfolk pour Noël avec des membres de sa famille proche tant qu’aucun nouveau mandat Covid n’est mis en place par le gouvernement britannique avant les vacances.

Le monarque devrait effectuer un voyage en hélicoptère de 50 minutes jusqu’à Sandringham vers le vendredi 17 décembre.

Sa Majesté serait également «déterminée» à assister au service du jour de Noël à Sainte-Marie-Madeleine, mais devrait être conduite au lieu de marcher jusqu’à l’église.

On pense que les invités de Noël à Sandringham cette année comprennent le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ainsi que William, Kate et leurs trois enfants.

Le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, son épouse Sophie et leurs enfants, Louise et James, ont également confirmé leur présence.

La princesse Anne et ses enfants Peter Phillips et Zara Tindall devraient y assister.

Et l’invitation a été étendue à Beatrice, Edoardo et Sienna, ainsi qu’à la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur petit-fils August.

Une source royale a également déclaré au Mirror que la reine « attend avec impatience » les vacances.

Ils ont déclaré: «La reine a dit à tout le monde qu’elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël.

« Comme d’autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. »

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré que les projets de Noël de la famille royale étaient une « affaire privée ».