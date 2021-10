La princesse Béatrice et Eugénie copient peut-être Meghan en matière de garde d’enfants | Royale | Nouvelles

Les deux sœurs, la princesse Béatrice, 33 ans, et la princesse Eugénie, 31 ans, se sont envolées pour la Grèce pour assister aux noces du prince Philippos de Grèce et du Danemark avec Nina Flohr, une parente éloignée du défunt prince Philip.

Le mari de Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, 37 ans, a partagé des photographies de sa visite à l’Acropole d’Athènes avec Wolfie, son fils de cinq ans issu d’une précédente relation.

Baby Sienna, quant à elle, aurait pu rester au Royaume-Uni avec Sarah Ferguson, duchesse d’York, qui lui aurait peut-être proposé de s’occuper d’elle ainsi qu’August, le fils d’Eugénie et Jack Brooksbank, 35 ans.

Sienna est née il y a seulement cinq semaines, tandis qu’August a été accueilli dans le monde en février.

La grand-mère Fergie, 62 ans, est connue pour adorer les deux jeunes enfants et pour être fière de la façon dont ses filles Béatrice et Eugénie traversent la maternité.

Après être devenue la première grand-mère d’un petit garçon en août, Fergie était absolument ravie : « J’ai eu des sœurs, j’ai des filles avec des poupées Barbie très mignonnes.

« Mais maintenant, je suis dans les trains, les camions et les tracteurs et tout ce que je vais apprendre et je trouve vraiment fantastique qu’August soit vraiment un petit gars! »

Le lien de la duchesse avec ses filles Béatrice et Eugénie est connu pour être étroit. Les sœurs ont souvent fait l’éloge de leur mère, louant à quel point elle a été une bonne mère.

Fergie a dit de Sienna qu’elle était « très, très belle ».

Le prince Béatrice a révélé le nom de Sienna sur Twitter à côté d’une douce photo de ses empreintes (Image: Clarence House)

Et en parlant de son lien avec August, elle a dit à Hello ! : « C’est tellement drôle parce que quand August me sourit maintenant, parce qu’il a sept mois et demi, vous savez en fait qu’il vous aime vraiment.

« Ce n’est pas un sourire arrogant, il me trouve vraiment très drôle, ce qui est assez chanceux. »

Le soutien de la duchesse à ses filles rappelle l’aide offerte aux Sussex par Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, qui a même suivi une formation de doula avant la naissance d’Archie, le fils de deux ans de Meghan, 40 ans, et du prince Harry, 37 ans.

Doria, 65 ans, est très proche de sa fille. Voulant s’assurer que Meghan reçoive le meilleur soutien après la naissance dont elle avait besoin, elle s’est envolée pour Londres et a emménagé à Frogmore Cottage avec Harry et Meghan pour aider le couple à se préparer à la naissance de leur premier fils en mai 2019.

Quand il est né, elle a dit qu’elle était « ravie ».

Dans le documentaire d’Amazon Prime Meghan Markle: Changing Traditions, la journaliste de divertissement Ashley Pearson a déclaré: « La mère de Meghan, Doria, a toujours soutenu sa fille, à tel point qu’elle a suivi un cours sur la façon d’être une doula de soutien dans la salle d’accouchement.

« On l’a vue en train de suivre des cours à ce sujet à Los Angeles, alors sa mère a été étudiée et elle est venue aider et assister Meghan pendant l’accouchement à domicile et pendant le processus d’accouchement. »

La mère de Meghan était l’une des personnes qui exprimaient leur inquiétude pour elle lorsque la duchesse était encore une royale active.

Avant la décision de Harry et Meghan de prendre du recul et de déménager en Californie, un initié royal a déclaré que Doria était inquiète et était « soulagée que sa fille accorde la priorité à sa santé mentale et à son bien-être ».

La mère de Meghan, Doria, est une «constante» dans la vie des Sussex, y compris avec leurs jeunes enfants (Image: .)

Pas seulement des cousins: Harry et Eugénie partagent une amitié étroite (Image: .)

La source a décrit Doria comme « la quintessence du calme tout au long » et a déclaré que Meghan et Harry faisaient confiance à son jugement « à 100% ».

Doria, qui est assistante sociale et instructrice de yoga, n’était pas présente à la naissance de bébé Lilibet en juin, mais elle aurait emménagé dans le manoir Montecito des Sussex peu de temps après pour aider avec leur nouveau-né.

Bien que le duc et la duchesse de Sussex aient déménagé aux États-Unis il y a plus d’un an, leur approche de la parentalité pourrait toujours servir d’exemple aux jeunes membres de la famille royale qui accueillent des bébés dans la famille.

En particulier dans le cas d’Eugénie, qui est proche de Harry depuis qu’ils sont enfants, il serait logique de suivre les traces de son cousin.

Lorsqu’ils ont grandi, ils ont rejoint la scène des clubs ensemble, devenant des habitués de certains des clubs les plus connus de Londres et nouant une amitié étroite.

Dans Finding Freedom, la biographie écrite par Omid Scobie et Carolyn Durand, les auteurs disent : « Comme Harry, Eugénie a également eu du mal à se forger sa propre identité en grandissant.

« Ne pas être dans un rôle senior signifiait qu’elle devait sortir dans le monde et trouver sa propre voie, ce qu’elle a fait.

« Harry s’était toujours confié à son cousin quand il s’agissait des femmes de sa vie.

« Non seulement lui a-t-il fait confiance implicitement, mais des amis disent qu’elle donne d’excellents conseils et qu’elle a toujours été ‘au-delà de la sagesse’ pendant ses années. »

La princesse, qui aurait été l’une des premières membres de la famille royale à être informée lorsque Harry et Meghan ont commencé à sortir ensemble à l’été 2016 et est l’une des rares au sein du cabinet à ne pas être dans une position tendue avec eux, pourrait maintenant regarder le duc et la duchesse de Sussex pour des conseils sur la meilleure façon de naviguer dans le monde avec un bébé.