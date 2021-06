La princesse Béatrice et Eugénie ont fondu en larmes après des commentaires «horribles» sur la mode | Royale | Nouvelles

Les filles de Sarah Ferguson et du prince Andrew ont toutes les deux pleuré à la suite d’une attaque à la suite du mariage du prince William et Kate en 2011. Dans une large interview avec British Vogue en 2018, les sœurs à la mode ont parlé de leurs pressions vivant sous les projecteurs du public.

Eugénie s’est souvenue du moment où les deux sœurs ont pleuré juste avant d’organiser un événement à Buckingham Palace pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.

“Il y avait un article horrible qui avait été écrit sur Béatrice et elle s’est vraiment énervée”, a déclaré Eugénie.

«Nous étions sur le point de sortir et elle a un peu vacillé et a pleuré. Je m’occupais d’elle.

“Et puis environ une heure plus tard, j’ai eu un vacillement et j’ai commencé à pleurer et Bea était là pour moi.”

L’article de mode qui a semblé le plus bouleverser les critiques était le chapeau « bretzel » distinctif et imposant de Beatrice.

Le couvre-chef unique a ensuite été vendu sur eBay pour la somme exorbitante de 81 100,01 £ – et l’argent a été remis à l’Unicef ​​et aux enfants en crise.

Commentant la vente aux enchères à l’époque, la princesse Béatrice s’est déclarée “étonnée” par l’attention qu’elle a attirée.

Elle a ajouté : « C’est une merveilleuse opportunité d’amasser autant d’argent que possible pour deux œuvres caritatives fantastiques.

“Je me cachais derrière elle et elle faisait le premier pas, puis je devenais de plus en plus fort à mesure qu’elle me rendait plus confiant.”

Parlant davantage de la façon dont ils s’occupent l’un de l’autre, Eugénie a déclaré qu’ils étaient “les rochers les uns des autres”.

“Nous sommes la seule autre personne dans la vie de l’autre qui peut savoir exactement ce que l’autre traverse.”