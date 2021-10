La princesse Béatrice et Eugénie « se sont senties snobées » par les engagements en solo de Kate Middleton pour Queen ‘ | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II, 95 ans, célébrera son jubilé de platine en 2022 alors qu’elle marque ses 70 ans historiques sur le trône. Le monarque britannique le plus ancien a perdu son mari, le prince Philip, en avril de cette année alors qu’il décédait au château de Windsor à l’âge de 99 ans. Le palais de Buckingham a confirmé que les célébrations nationales du jubilé de platine de la reine mettront en vedette plusieurs membres de la famille royale. William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, feront partie des membres de premier plan du cabinet pour mener à bien des missions de jubilé à travers le Royaume-Uni.

Béatrice et Eugénie sont également susceptibles d’être sollicitées pour célébrer le règne historique de leur grand-mère.

Les sœurs ont eu leurs propres célébrations récemment, Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​accueilli leur premier enfant, un fils, August, en février de cette année.

Un autre bébé royal a suivi le mois dernier alors que Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont annoncé la naissance de leur premier enfant, leur fille Sienna.

Les princesses ne travaillent pas dans la famille royale, ce qui signifie qu’elles ne reçoivent pas la subvention souveraine de la reine et doivent gagner leur vie.

Bien qu’ils ne soient pas obligés d’exercer des fonctions royales, ils assistent souvent à des événements spéciaux, tels que le jubilé de diamant de la reine en 2012.

JUST IN: Kate et William « modestes » sur la scène Meghan et Harry avec une « masterclass en comportement royal »

Cependant, des témoignages déterrés affirment que les princesses « se sont senties snobées » par Kate lors de la célébration du règne de la reine, alors âgé de 60 ans.

L’historienne royale et journaliste Catherine Ostler, auteur de « La comtesse duchesse », a décrit la relation prétendument « froide » entre Kate et Béatrice et Eugénie à l’époque dans une chronique du Daily Mail en 2016.

Elle a cité un initié royal disant: «La royauté est une question d’ordre hiérarchique, souvent dans un sens cruellement direct, et c’est Kate qui a tous les jouets et la position.

« Bien qu’elles soient les seules jeunes » princesses de sang » (nées royales), Béatrice et Eugénie ont été réduites à des rôles de figurant dans la vie de la famille royale.

«Cela a fait particulièrement mal lorsque Kate a fait des engagements en solo avec la reine pendant le jubilé de diamant. Ils se sont sentis snobés.

Béatrice et Eugénie faisaient également partie de la flottille de plus de 1 000 bateaux traversant la capitale, bien qu’elles aient plutôt navigué sur l’ancien navire d’enquête, le Havengore.

Ils ont été rejoints par leur père le prince Andrew et le maire de Londres Boris Johnson, qui était alors avec sa femme, Marina Wheeler.

Parlant des princesses, la source de Mme Ostler a ajouté: «Leur père prend parfois les triques en leur nom.

«Par exemple, lorsqu’ils ont perdu leurs agents de protection royale rémunérés.

« Mais alors que la reine est trop vieille pour faire des histoires ou secouer le bateau, Charles reste déterminé à avoir un groupe de travail plus petit, à savoir lui-même, sa propre progéniture et leurs familles. »

Les plans exacts du jubilé de platine de la reine n’ont pas encore été annoncés, mais les célébrations comprendront un week-end férié prolongé du 2 au 5 juin.

Un service spécial organisé pour Sa Majesté à la cathédrale Saint-Paul et un concert organisé par la BBC au palais de Buckingham seront parmi les autres événements pour honorer ses 70 ans de règne.