La princesse Béatrice et Eugénie vont vivre ensemble une «expérience brute et émotionnelle» | Royale | Nouvelles

Béatrice, 33 ans, et Eugénie, 31 ans, ont toutes deux donné naissance à leurs premiers enfants cette année. Les sœurs sont toutes deux sur le point de vivre des problèmes, des jalons et une joie similaires.

S’il peut parfois être difficile de s’adapter à la maternité, en le faisant en même temps, les sœurs proches pourront compter sur le soutien de l’autre, selon Heidi Skudder, directrice de The Parent & Baby Coach.

Le conférencier expert de The Baby Show a déclaré à Express.co.uk : « Grandir avec un si petit écart d’âge réunira inévitablement les cousins, car Béatrice et Eugénie choisissent de passer du temps ensemble pendant leur temps libre.

“Les sœurs semblent incroyablement proches telles qu’elles sont, mais vivre des expériences similaires en ce qui concerne l’alimentation, les nuits blanches et s’habituer lentement à la maternité est une expérience incroyablement brute et émotionnelle qui sera un moment précieux pour les sœurs.

“Après la pandémie, nous constatons toujours des niveaux de soutien plus faibles pour les nouvelles mères alors que les choses recommencent lentement à s’ouvrir, donc se confier les uns aux autres et passer du temps avec eux sera merveilleux pour les sœurs et renforcera les bébés cousins. relations les uns avec les autres.”

Eugénie a donné naissance à son fils August Philip Hawke le 9 février.

La fille cadette de Sarah Ferguson et du prince Andrew a donné naissance à son premier-né à l’hôpital de Portland à Londres, où elle est également née.

Quelques jours après avoir partagé l’heureuse nouvelle, Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​posé pour une photo avec leur nouveau-né et, la partageant sur Instagram, ont présenté le bambin au monde.

Beatrice a donné naissance à Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi le 18 septembre à l’hôpital de Chelsea et de Westminster.

Quelques heures après que la princesse et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont partagé la nouvelle avec le public via une déclaration à Buckingham Palace, Eugénie a publié sur son Instagram deux messages bouleversants, confirmant à quel point le lien fraternel est fort.

Le premier, dédié aux nouveaux parents, disait : « A mes très chères Beabea et Edo⁣

“Nous allons tellement nous amuser à regarder nos enfants grandir.”

La nouvelle tante a également dédié quelques mots à sa nièce nouveau-née, en écrivant : « À ma nouvelle nièce.⁣

“Je t’aime déjà et je pense que tu es tout simplement génial d’après les photos… nous allons nous amuser tellement ensemble.”

Beatrice et Edoardo ont décidé de ne pas encore partager de photo de leur bébé.

Ils ont plutôt choisi de publier, le 1er octobre, un cliché montrant les empreintes de pas de Sienna prises le jour de sa naissance.

Le même jour, ils ont annoncé le nom de leur enfant, qui présente un hommage clair à la reine.

Mais on pense aussi que c’est un clin d’œil doublement doux à la grand-mère de l’enfant, Sarah.

De plus, comme le nom Sienna vient de la ville italienne de Sienne, il représente un hommage aux racines italiennes d’Edoardo.

Il est peu probable que Sienne reçoive un titre royal mais, compte tenu de sa lignée royale, elle a été incluse dans la lignée de succession au trône.

Elle occupe actuellement la 11e position, suivie d’Eugénie et d’August.

Bien que le bébé ne devienne pas une princesse, elle pourrait hériter d’un titre italien, car son grand-père, l’ancien skieur olympique Alessandro Mapelli Mozzi, est un comte.

L’année dernière, il a déclaré au MailOnline: “Edoardo est le seul descendant masculin à faire passer la famille à la génération suivante.

“C’est un comte – sa femme sera automatiquement comtesse et n’importe lequel de leurs enfants sera comte ou Nobile Donna [noble woman].”

Edoardo devrait également hériter du siège ancestral de sa famille, la Villa Mapelli Mozzi, dans le nord de l’Italie.