La princesse Béatrice et la princesse Eugénie prennent le pas sur Kate en raison de l’ancienne règle royale | Royale | Des nouvelles

Les anciennes règles de « révérence » établies par la reine Elizabeth I en 1595 dictaient la hiérarchie des membres de la famille royale. L’expert royal Wendy Bosberry-Scott, de Debrett’s, a expliqué ce que cela signifie pour la monarchie contemporaine. L’expert a expliqué comment Kate Middleton et Meghan Markle devaient faire la révérence non seulement à la reine mais aux princesses royales de naissance, telles que la princesse Anne, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Mme Bosberry-Scott a également révélé l’exception à ces règles et comment Kate « surclasserait » techniquement Meghan si elle était toujours une royale active.

Debrett’s, créé en 1769, répertorie les armoiries des aristocrates, l’histoire royale et les anciennes étiquettes et comportements.

Le site Web a rendu une partie de son contenu gratuit en ligne avec Mme Bosberry-Scott expliquant pourquoi Kate « se classe » plus bas que Beatrice et Eugénie.

Elle a expliqué: « Les femmes de la famille royale qui se marient comme Kate et Meghan obtiennent leurs titres par mariage et sont donc d’un rang inférieur à celles nées sous leurs titres. »

Un porte-parole de Debrett a ajouté: « Essentiellement, la hiérarchie existe pour garantir que les princesses nées de sang royal, comme Eugénie et Béatrice, ne soient pas en quelque sorte mises de côté.

JUST IN: Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le palais « confus » avec la carte de Noël « californienne »

« En ce qui concerne le public, la représentation la plus visible de cela tend à être l’ordre dans lequel ils pourraient se tenir lors d’un événement public, ou l’ordre dans lequel ils pourraient entrer ou sortir d’une pièce, ou qui fait la révérence à qui. »

Mais les petits caractères des anciennes règles royales et du Lord’s Precedent Act de 1539 signifient que les hommes ont toujours la priorité sur les femmes, à l’exception de la reine.

Les règles disent également que, lorsque Kate est présente avec son mari William, elle partage son statut, ce qui signifie qu’elle « surclasserait » les princesses royales si elles étaient ensemble.

Mme Bosberry-Scott a expliqué: « Lorsque les femmes sont avec leurs maris, leur statut est élevé pour refléter le fait que les hommes sont présents.

« Comme les hommes ont un rang plus élevé que les princesses, ils ont la préséance, et ce rang plus élevé se reflète sur leurs épouses, alors ils sont ensuite avancés. »

De manière confuse, Camilla, la duchesse de Cornouailles, est l’exception à cette règle car elle est plus élevée dans la hiérarchie que Kate ou les princesses royales car elle est mariée à la suivante sur le trône.

Mme Bosberry-Scott a précisé: « Bien qu’elle n’utilise pas le titre, Camilla est princesse de Galles et a un statut plus élevé.

« Cela se voit de plus en plus à mesure que nous avançons. La reine a décidé de placer Camilla en priorité sur ses petites-filles ces dernières années, pour refléter le fait qu’elle est l’épouse du prochain monarque. »

Les règles dictent également que lorsque Camilla ou Kate deviendront l’épouse royale, toutes les autres femmes membres de la famille royale devront leur faire la révérence.

Les Royals ont plusieurs statuts et lois qui dictent leur fonctionnement – ​​l’un concernant la façon dont les titres royaux sont attribués survenant plus tôt cette année.

Selon les lettres patentes de 1917 émises par le roi George V, les arrière-petits-enfants du monarque ne seraient ni princes ni princesses, à l’exception du fils aîné du fils aîné du prince de Galles.

Cela signifie, techniquement, qu’Archie, fils du prince Harry et de Meghan Markle, ne deviendrait pas prince avant que le prince Charles ne devienne roi, car il ne serait plus un arrière-petit-enfant du monarque régnant.

Cela explique aussi pourquoi le prince George et les princesses Eugénie et Béatrice ont des titres.

Cependant, la reine a émis ses propres lettres patentes en 2012 qui ont étendu les titres au reste des enfants du prince William.