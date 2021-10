La princesse Béatrice félicitée pour sa beauté « rayonnante » après la grossesse | Royale | Nouvelles

La fille de Fergie a été photographiée moins de 2 semaines après avoir donné naissance à une petite Sienna Elizabeth le 18 octobre. Assistant au mariage du prince Philippo en Italie aux côtés de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse Beatrice était magnifique dans une robe Gucci qu’elle portait pour la première fois en 2018.

Plusieurs experts en beauté ont remarqué à quel point sa peau et ses cheveux étaient sains et impeccables malgré le défi incontestable d’avoir un nouveau-né.

« La princesse Beatrice suinte son éclat post-grossesse », a déclaré la maquilleuse Laura Kay à MailOnline.

«Elle a l’air détendue et plus confiante que jamais.

«Elle a une lueur fraîche autour d’elle avec une étincelle dans ses yeux brillants.

« Son bonheur transparaît.

« Sa peau est rosée et radieuse et elle a un bronzage subtil qui complète parfaitement ses cheveux. »

« La princesse Béatrice ressemble à chaque centimètre carré d’une princesse et son style est un clin d’œil aux princesses de conte de fées avec ses accessoires scintillants, son maquillage frais pour les lèvres et les yeux et ses cheveux épinglés dans le dos.

« Elle a exagéré son maquillage dans le passé, ce qui ne lui a pas rendu service, mais avec son nouveau look, elle semble plus jeune que jamais. »

Les nouvelles mamans Béatrice et Eugénie ont été qualifiées de « mères phénoménales » par leur propre maman Sarah Ferguson dans une interview avec le magazine Hello.

« Mes enfants sont des mères phénoménales », a-t-elle déclaré.

«C’étaient des enfants formidables, mais maintenant ce sont des mères phénoménales.

«Et maintenant, j’ai ces deux petits-enfants exceptionnels en un an.

«C’est tellement drôle parce que quand August me sourit maintenant, parce qu’il a sept mois et demi, vous savez en fait qu’il vous aime vraiment.

« Ce n’est pas un sourire arrogant, il me trouve vraiment très drôle, ce qui est assez chanceux. »