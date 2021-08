La princesse Beatrice montre une énorme bosse de bébé lors d’une sortie à Londres alors qu’elle approche de la date d’échéance | Royale | Nouvelles

in

Beatrice, 33 ans, a révélé son énorme baby bump alors qu’elle était aperçue dans la capitale avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi. La sortie de vendredi dernier intervient alors que la date d’échéance du royal approche.

Béatrice a habillé sa bosse d’une robe noire chic et d’un blazer à fleurs.

Elle a complété sa tenue avec des sandales noires et un sac à main à bandoulière.

Béatrice portait ses cheveux lâchés autour de ses épaules et gardait son maquillage naturel.

Edo a opté pour un look chic et décontracté avec un costume bleu marine, un t-shirt blanc et des baskets.

Le couple a été photographié à l’extérieur d’un restaurant alors que Béatrice faisait défiler son téléphone portable alors que son mari se tenait à ses côtés.

Béatrice et Edo attendent leur premier enfant dans les prochains mois.

Lorsque la grossesse de Beatrice a été annoncée, le palais de Buckingham a déclaré que le bébé était attendu pour l’automne.

Le palais a déclaré que le couple était “très heureux” d’accueillir leur premier enfant.

La sœur cadette de Béatrice, la princesse Eugénie, a donné naissance à son premier enfant, August, plus tôt cette année.

Les sœurs seront ravies d’avoir leurs enfants si proches en âge et de partager l’expérience d’être mères pour la première fois.

Beatrice et Edo attendent leur premier enfant après s’être mariés lors d’un mariage secret l’année dernière.

Leur cérémonie prévue a été annulée en raison de la pandémie.

Au lieu de cela, ils se sont mariés à la Royal Chapel of All Saints du Royal Lodge à Windsor en juillet dernier.

Le couple a annoncé ses fiançailles en septembre 2019 à la suite d’une romance éclair.

Leurs familles se connaissent depuis des années et ils ont commencé à se fréquenter à l’automne 2018 après s’être retrouvés au mariage d’Eugénie et Jack Brooksbank.