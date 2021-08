La princesse Beatrice parle des «défis» auxquels elle et Edoardo seront confrontés en tant que parents | Royale | Nouvelles

in

Dans une nouvelle interview, la princesse a parlé de la parentalité après le mariage au milieu du verrouillage du coronavirus. Lorsqu’elle a prononcé ses vœux avec son nouveau mari, elle est également devenue la belle-mère de son jeune fils, Christopher. Christopher, également connu sous le nom de Wolfie, est le fils d’Edoardo et de son ex-petite amie, Dara Huang.

Une amie de la princesse Béatrice s’adressant à Hello! magazine a déclaré: “Bea est totalement dans le rôle de belle-mère.

“Elle est très soucieuse de bien faire les choses et de faire tout son possible pour être la deuxième mère de Wolfie.

“Elle lui est totalement dévouée et parle de lui tout le temps.

“Bea a toujours été très proche de la famille d’Edo, il est donc naturel que Wolfie fasse partie de la sienne.

“C’est un super petit garçon et extrêmement mignon.

“Ce sera intéressant de voir ce qui se passera quand ils fonderont leur propre famille, mais Bea est si attentionnée, son bonheur sera toujours sa priorité numéro un.”

Dans l’interview avec Hello! magazine, la princesse Beatrice a parlé de dyslexie.

Elle a expliqué comment cela a affecté ses jours d’école et comment elle a aidé les autres avec cela.

JUST IN: Le prince Harry retournera au Royaume-Uni avec l’équipe de tournage – avec l’intention de rendre visite à la reine

“Ce fut une énorme courbe d’apprentissage pour nous tous.”

La princesse Beatrice attend son premier enfant avec Edoardo et on lui a demandé si la grossesse l’avait fait penser aux jours d’école de leur enfant et aux éventuels défis à venir.

Elle a déclaré: “Mon mari est également dyslexique, nous verrons donc si nous aurons cette conversation dans quelques mois avec un nouveau bébé à la maison.

“Mais je le vois vraiment comme un cadeau.

“Et je pense que la vie est faite de moments, ce sont les défis qui vous font.”

Buckingham Palace a annoncé en mai que Beatrice et Edoardo attendaient une nouvelle arrivée plus tard cette année.

Le nouveau bébé obtiendra un titre unique car Edoardo est un comte italien.

S’adressant au Daily Mail, le père d’Edoardo, le comte Allessandro Mapelli Mozzi, a expliqué : « Edoardo est le seul descendant masculin à faire passer la famille à la génération suivante.

“Il est comte, sa femme sera automatiquement comtesse et n’importe lequel de leurs enfants sera comte ou nobile donna.”