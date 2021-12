La princesse Beatrice quitte Londres avec Edoardo et bébé Sienna pour se rapprocher de sa famille | Royale | Nouvelles

La princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli le bébé Sienna Elizabeth le 19 septembre. Le couple vivait au palais St James depuis leur mariage en juillet 2020, mais aurait déménagé dans les Cotswolds peu de temps après la naissance de leur fille. La fille aînée du duc et de la duchesse d’York pourra non seulement compter sur plus d’intimité mais aussi sur plusieurs proches habitant à proximité.

Selon Vanity Fair Italy, Beatrice et Edoardo se sont installés sur une propriété de 3 millions de livres sterling dotée d’une piscine et de courts de tennis, ainsi que de plus d’intimité pour leurs jeunes filles et le jeune fils d’Edo, Wolfie.

Outre les parents de l’entrepreneur vivant dans les Cotswolds, le jeune couple peut également compter sur le soutien de la princesse Anne, basée à Gatcombe Park dans le Gloucestershire.

Les enfants de la princesse royale, Zara Tindall et Peter Phillips, vivent également sur la propriété avec leurs familles.

On peut également trouver le prince Charles s’enfuyant dans le Gloucestershire avec Camilla, la duchesse de Cornouailles à sa bien-aimée Highgrove, à Tetbury.

La princesse Béatrice, bien qu’elle ne soit pas un membre actif de la famille royale, est très active dans le soutien de ses œuvres caritatives et pourrait maintenir le palais St James comme sa résidence de travail officielle.

Elle ne serait pas le premier membre de la famille royale à détenir plusieurs résidences.

La princesse Anne a également son bureau au St James’s Palace bien qu’elle passe la majorité de son temps dans le Gloucestershire.

Le prince Charles a sa propre résidence officielle à Clarence House à Londres et fera probablement du palais de Buckingham son bureau une fois qu’il succèdera à la reine.

La princesse Alexandra, cousine fraternelle de la reine, a également un appartement de grâce au palais St James.

Le palais St James reste la résidence officielle du monarque britannique malgré le déplacement de la majorité de sa cour au palais de Buckingham en 1837 par la reine Victoria.

La cour royale officielle de la reine est toujours officiellement connue sous le nom de Court of St James’s et tous les ambassadeurs et diplomates étrangers sont accrédités par la cour plutôt que par le gouvernement britannique.