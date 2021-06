La princesse Béatrice refuse de dire qu’elle est « enceinte » de Queen car elle pense que c’est « vulgaire » | Royale | Nouvelles

Béatrice, 32 ans, attend son premier enfant avec le magnat de l’immobilier millionnaire Edoardo Mapelli Mozzi, connu sous le nom d’Edo, plus tard cette année. Mais on ne s’attend pas à ce qu’elle utilise le mot “enceinte” lorsqu’elle s’adresse à Sa Majesté.

Une source avait précédemment déclaré à Us Weekly que le monarque trouvait le terme « vulgaire ».

L’initié a déclaré au magazine que la reine préfère dire “de manière familiale”.

Buckingham Palace a annoncé le mois dernier que Béatrice attendait un bébé pour l’automne.

Le palais a déclaré que la petite-fille de la reine et M. Mapelli Mozzi étaient “très heureux” d’accueillir leur premier enfant.

Le palais a ajouté: “La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.”

Beatrice et M. Mapelli Mozzi se sont mariés en juillet dernier lors d’un mariage secret à Windsor après le report de leur cérémonie prévue en raison de la pandémie.

Leur enfant sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine après l’arrivée du deuxième enfant de Meghan Markle et du prince Harry cet été.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, attendent une fille cet été.

Beatrice est déjà la belle-mère du jeune fils de M. Mapelli Mozzi, Wolfie, issu de sa précédente relation avec son ex-fiancée Dara Huang.

La princesse est la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

Neuvième sur le trône, Béatrice passera à la 10e place à l’arrivée du bébé des Sussex.

Son fils ou sa fille sera 11e sur le trône.

Beatrice n’est pas une royale qui travaille à temps plein et est vice-présidente des partenariats et de la stratégie chez Afiniti, une société de logiciels d’intelligence artificielle.

Elle bénéficie de plusieurs parrainages royaux, notamment le Forget Me Not Children’s Hospice, le Teenage Cancer Trust et le Helen Arkell Dyslexia Centre.