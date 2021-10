La princesse Beatrice révèle le nom de sa petite fille

in

Princesse Béatrice a choisi d’honorer Reine Elizabeth II avec le nom de son premier enfant.

Le 1er octobre, un peu moins de deux semaines après qu’elle et Edoardo Mapelli Mozzi a accueilli une fille, Beatrice a annoncé le surnom de leur petite fille. “Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, “a-t-elle tweeté à côté d’une image des empreintes de pas de sa fille.” Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna.”

Wolfie, de son vrai nom Christophe Woolf, est le fils d’Edoardo issu de sa précédente relation avec l’architecte Dara huang.

Beatrice a annoncé la naissance de Sienna deux jours après la naissance du bébé en septembre. 18 arrivée. “Son Altesse Royale la princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres”, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué. 20 déclaration. “Le bébé pèse 6 livres et 2 onces.”