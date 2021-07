La princesse Béatrice saluée comme « la personne la plus gentille et la plus belle » par Edo à l’occasion du 1er anniversaire | Royale | Nouvelles

Beatrice, 32 ans, et Edoardo, 38 ans, se sont mariés à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor le 17 juillet 2020. Il était initialement prévu pour le 29 mai mais retardé en raison de la pandémie de coronavirus, et une réception privée au palais de Buckingham l’a fait pas lieu comme prévu initialement.

Un an plus tard, l’Angleterre approche de la Journée de la liberté du 19 juillet, date à laquelle les restrictions de verrouillage seront levées à travers le pays.

Et Béatrice est enceinte de leur premier enfant, attendu pour l’automne.

Le bébé sera le 12e arrière-petit-enfant de la reine après la naissance du deuxième enfant du prince Harry et de Meghan Markle, Lilibet Diana, en juin.

Dans le message d’anniversaire, Edoardo a écrit : « Je ne peux pas croire que cela fait un an.

« Depuis, chaque seconde de chaque jour a été pleine de joie, de bonheur, de rire et d’amour.

“Tu es la personne la plus gentille, la plus belle et la plus belle du monde.

« Merci ma chérie pour chaque seconde. »

Le promoteur immobilier multimillionnaire est le fils du skieur alpin Alessandro “Alex” Mapelli-Mozzi, olympien britannique et membre d’une famille noble italienne.

Ses parents ont déclaré: «Notre famille a connu Béatrice pendant la majeure partie de sa vie.

“Edo et Beatrice sont faits l’un pour l’autre, et leur bonheur et leur amour l’un pour l’autre sont là pour tous.

“Ils partagent un lien incroyablement fort et uni, leur mariage ne fera que renforcer ce qui est déjà une relation merveilleuse.”