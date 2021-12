La princesse Charlene brise le silence avec une nouvelle vidéo Instagram pour promouvoir la charité pour les enfants | Royale | Des nouvelles

La princesse Charlene n’a pas oublié ses devoirs royaux malgré les problèmes de santé auxquels elle fait face depuis un an. La royale monégasque se remet d’une infection difficile des oreilles, du nez et de la gorge qui l’a maintenue ancrée en Afrique du Sud pendant plus de six mois, et l’a depuis forcée à chercher une aide supplémentaire loin de Monaco. Dans un message spécial de Noël au nom de la Fondation Princesse Charlene de Monaco, Charlene a rompu son silence et a demandé le soutien de la population pour aider à « donner une opportunité » aux enfants en difficulté.

Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram personnel, la princesse monégasque a déclaré : « C’est un engagement à long terme pour donner une opportunité aux générations futures.

« Alors, s’il vous plaît, rejoignez et soutenez ma fondation, une équipe de champions du sport, d’entreprises et d’individus tous engagés dans un effort pour donner à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour vivre une vie sûre, heureuse et réussie grâce au sport. »

Dans le message accompagnant la vidéo, la princesse Charlene a écrit : « Le sentiment de donner, d’aider et de sauver des vies est ce qui rend ma fondation si spéciale.

« Merci à tout le monde dans le monde pour vos dons continus qui nous permettent de grandir de plus en plus.

« J’espère que ce Noël apportera du bonheur sous tous ses aspects, ainsi que de l’amour tout au long de la saison.

« Que Dieu bénisse chacun de vous à l’infini. Avec tout mon amour, Merci. »

Le Palais Princier a confirmé cette semaine que Charlene est encore à « des mois de récupération » mais qu’elle pourra retrouver son mari, le prince Albert, et les jumeaux la princesse Gabriella et le prince Jacques pour Noël.

La famille a été brièvement réunie en novembre lorsque la princesse est revenue d’Afrique du Sud à Monaco, mais elle est repartie peu de temps après pour demander de l’aide supplémentaire pour retrouver sa pleine santé.

Le palais a également renouvelé ses appels à la confidentialité après que le prince Albert a insisté le mois dernier sur le fait que sa femme avait besoin de « tranquillité et paix » pour se rétablir complètement.

Le communiqué ajoute : « Pendant cette période de convalescence, le Couple Princier demande gentiment que son intimité et son environnement familial restent bien respectés. »

Pour marquer les vacances de Noël, la famille royale monégasque a sorti un dessin spécial du prince Albert et de la princesse Charlene avec Jacques et Gabriella en lieu et place de la traditionnelle photo.

Les jumeaux peuvent être vus debout devant leurs parents, Jacques portant une veste et un tailleur bleus, et Gabriella enfilant une jupe en tulle rose avec un chemisier blanc.