La princesse Charlene dans un «jeu d’attente» alors qu’elle devrait passer des semaines plus loin d’Albert | Royale | Nouvelles

La princesse Charlene a parlé de la maladie qui la retient en Afrique du Sud et de son rétablissement. Et bien qu’elle ait clairement indiqué qu’elle ne pouvait pas prédire comment “mon processus de guérison se déroulerait”, elle a suggéré qu’elle pourrait peut-être quitter son pays natal à la fin du mois d’octobre.

S’adressant à Mandy Wiener, animatrice de South Africa Radio 702, l’épouse du prince Albert a déclaré : infection des sinus et assez grave.

“Donc, il faut du temps pour résoudre ce problème que j’ai.”

Elle a ajouté : “Je ne peux pas forcer la guérison, je serai donc enfermée en Afrique du Sud jusqu’à la fin octobre.”

Alors qu’elle a dit qu’elle se sentait “bien”, Charlene a avoué ses enfants jumeaux, la princesse Gabriella et le prince Jacques.

Elle a déclaré: “C’est la plus longue période pendant laquelle j’ai été loin de l’Europe et de mes enfants.”

La princesse Charlene a également déclaré: “Comme je l’ai dit, ce n’est qu’un jeu d’attente.

“Je ne peux pas prédire comment se déroulera mon processus de guérison.

“Mais oui, je suis très triste de ne pas pouvoir être avec mes enfants cet été en Europe.”

La princesse Charlene avait voyagé de Monaco en Afrique du Sud pour mener une série d’opérations de conservation, notamment la surveillance et le suivi des rhinocéros et des séances éducatives de photographie de la faune.

Cependant, elle a été forcée de rester dans le pays après avoir développé une infection à la suite de l’opération d’élévation des sinus qu’elle avait subie avant les implants dentaires.

À la suite de son séjour prolongé en Afrique du Sud, la princesse Charlene n’a pas pu célébrer son 10e anniversaire de mariage avec le prince Albert début juillet.

Avant son anniversaire de mariage le 2 juillet, Charlene avait publié une déclaration disant que la distance avec son mari sur une telle étape la “attristait”.

Elle a poursuivi: “Cependant, Albert et moi n’avions pas d’autre choix que de suivre les instructions de l’équipe médicale même si c’était extrêmement difficile.

“Il a été le soutien le plus incroyable pour moi.

“Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m’aident énormément à garder le moral, mais être avec eux me manque.

“C’était spécial que ma famille me rende visite en Afrique du Sud, et c’était vraiment merveilleux de les voir. J’ai hâte de les retrouver.”

La princesse Charlene a également parlé aux médias de sa séparation forcée d’avec sa famille.

S’adressant à la chaîne sud-africaine Channel24 le mois dernier, elle a déclaré: “Cela a été une période difficile pour moi.

“Mon mari et mes enfants me manquent énormément.

“Ce qui a été extrêmement difficile pour moi, c’est lorsque mon équipe médicale m’a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage.

“Albert est mon rocher et ma force et sans son amour et son soutien, je n’aurais pas pu traverser cette période douloureuse.”

La princesse Charlene a reçu la visite de son mari et de ses enfants bien-aimés en juin.

Et des sources ont affirmé au magazine People que Prince Albert et les enfants pourraient à nouveau se rendre en Afrique du Sud “fin août, si la situation politique le permet”.

Alors qu’elle reste en Afrique du Sud avec sa famille, la princesse Charlene continue de mener des travaux de conservation – en se concentrant notamment sur les rhinocéros.

S’adressant à Mme Wiener, le royal monégasque a noté que ces animaux risquaient de disparaître.

Elle a poursuivi: “J’adorerais que mes petits-enfants voient un rhinocéros un jour. Mais si nous ne nous unissons pas et ne faisons pas quelque chose maintenant à l’échelle mondiale, ils n’auront pas la chance.”