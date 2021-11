La princesse Charlene de Monaco est dans un centre de traitement après des mois de mauvaise santé

La princesse Charlene de Monaco aurait été emmenée dans un centre de traitement en raison de son état de santé déclinant. Son mari, le prince Albert, a déclaré à People que le problème avec eux n’avait actuellement aucun rapport avec les rumeurs selon lesquelles ils auraient une « crise de mariage ». « Je vais probablement le dire plusieurs fois, mais cela n’a rien à voir avec notre relation. Je veux que ce soit très clair. Ce ne sont pas des problèmes au sein de notre relation; pas avec la relation entre un mari et une femme. C’est de une nature différente. »

Les rapports des derniers mois ont montré que la princesse Charlene était en baisse, ce qui, selon son mari, est le résultat « de plusieurs facteurs qui sont des affaires privées ». Il ajoute: « Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle était dépassée et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille. »

La princesse Charlene était auparavant « immobilisée » en Afrique du Sud alors qu’elle souffrait d’une infection ORL et avait besoin d’un certain nombre de chirurgies correctives qui l’obligeaient à rester et à se reposer pendant six mois. « De toute évidence, il y a eu des conséquences de ses différentes chirurgies et des procédures qu’elle a subies au cours des derniers mois », explique Albert. « C’était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu’elle souffrait d’une fatigue incroyable. Elle n’avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et elle ne mangeait pas du tout bien. Elle a a perdu beaucoup de poids, ce qui la rendait vulnérable à d’autres maladies potentielles. Un rhume ou la grippe ou Dieu nous aide, COVID. «

« Parce que je sais qu’il y a des rumeurs, permettez-moi de dire: ce n’est pas COVID », a poursuivi Albert. « Et ce n’est pas lié au cancer. Ce n’est pas un problème de relation personnelle. Et si vous voulez discuter d’une autre spéculation, ce n’est pas du tout lié à la chirurgie plastique ou au travail du visage. »

Après des mois de chirurgies et de rumeurs de tabloïd que le couple a longuement démenties, l’option a été introduite que la princesse reçoive une forme de traitement dans un établissement « ailleurs en Europe ». « Elle avait déjà pris sa décision, et nous voulions seulement qu’elle le confirme devant nous. Elle le voulait. Elle savait déjà que la meilleure chose à faire était d’aller se reposer et d’avoir un vrai traitement médicalement encadré. Et non à Monaco. Pour des raisons de confidentialité, il faudrait que ce soit quelque part en dehors de Monaco « , a déclaré Albert, ajoutant: » Elle était déjà en faveur. Nous le savions. Nous voulions seulement que cela soit confirmé devant nous. Nous voulions dire elle que nous l’aimons tellement, et que nous étions là pour elle, et que l’aspect le plus important pour elle est sa santé Qu’elle ne devrait se soucier de rien d’autre. Que nous l’aimons tous, que ses enfants l’aiment, et que nous ne voulons que le meilleur pour elle. »

Il a fermé, demandant la confidentialité au nom de sa famille. « Elle a besoin d’intimité; en tant que famille, nous avons besoin d’intimité. Elle a besoin de temps pour se reposer dans le meilleur environnement possible. Même si nous, en tant que famille, sommes des personnalités publiques. Lorsque des personnalités publiques ont des problèmes de santé, elles méritent d’être privées comme tout le monde. Je J’espère que tout le monde comprendra cela. Donnez-nous le temps dont nous avons besoin, donnez-lui le temps dont elle a besoin pour guérir et aller mieux et être de retour avec sa famille à Monaco », a-t-il expliqué. « Charlene n’a jamais demandé d’avoir ces problèmes – mais ils sont là, malheureusement, et nous avons besoin d’espace et d’intimité pour les résoudre. Je prie donc tout le monde de comprendre cela et de laisser ma famille tranquille pour les semaines à venir. »