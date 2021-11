La princesse Charlène de Monaco se retire de la vie publique en raison de son état de santé

Photo : Shutterstock (Shutterstock / Shutterstock)

Le Palais de Monaco a déclaré que l’ancien nageur se reposera et éviter les événements publics, s’abriter dans un site non divulgué et que il ne reprendra ses fonctions publiques que lorsque sa santé le permettra. La principauté a indiqué que la princesse consort mettrait de côté son agenda pour une durée indéterminée pour se remettre de la Infection de l’oreille qui a surgi en Afrique du Sud.

Après avoir passé six mois en Afrique du Sud, votre pays d’origine, Princesse Charlène rentré à Monaco début novembre, ce qui a fait penser à beaucoup qu’il n’est revenu que pour son fils, les jumeaux Jaime et Gabriela, 6 ans. Son séjour en Afrique du Sud a suscité des spéculations sur un interruption du couple, ce qui a été démenti par la famille royale. Cependant, on sait que elle n’habite pas au Palais avec son mari et ses enfants.

