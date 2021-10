La princesse Charlene espère revenir bientôt à Monaco – « J’ai hâte de rentrer à la maison avec mes enfants » | Royale | Nouvelles

Lors d’une interview avec les médias locaux, la princesse Charlene a fait le point sur son état de santé et ses espoirs de rentrer chez elle pour voir ses enfants et son mari. Plus tôt ce mois-ci, a confirmé le palais à People, le retour de la princesse Charlene à Monaco devrait être imminent après que des complications médicales ont prolongé son séjour en Afrique du Sud.

La princesse s’est rendue en Afrique du Sud à la mi-mai et est tombée malade lors d’une mission de conservation où elle a contracté une infection des oreilles, du nez et de la gorge.

Dans une interview partagée sur Instagram, la royale met en avant son envie de revenir à Monaco.

« J’étais malade à l’époque. J’ai eu une infection qui a été traitée immédiatement.

Elle a déclaré: « Malheureusement, cela m’a cloué au sol pendant quelques mois ici en Afrique du Sud. »

Dans l’interview, elle a continué à dire : « J’ai eu ma seule procédure qui a été très réussie. Je vais bien, je me sens beaucoup plus fort.

Elle a ajouté : « J’ai encore une procédure, puis j’ai hâte de rentrer à la maison avec mes enfants, qui me manquent terriblement.

« Je pense que s’il y a une mère qui est séparée de ses enfants depuis des mois, [she] ressentirais la même chose que moi.

Dans l’interview, la princesse a également exprimé son désir de retourner en Afrique du Sud et de s’engager dans les efforts de sa fondation contre le braconnage des rhinocéros.

Ils ont accueilli leurs deux jumeaux en 2014, la princesse Gabriella et Jacques, prince héréditaire de Monaco.