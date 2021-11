Chantell Wittstock, la belle-soeur de Charlene, a partagé quelques mises à jour concernant les premiers jours de l’ancienne olympienne à la maison.

S’adressant à la chaîne sud-africaine Channel24, elle a déclaré: « La princesse est extrêmement heureuse d’être de retour à la maison avec sa famille. »

Elle a ajouté: « Elle restera avec son mari et ses enfants. »

La princesse est rentrée chez ses jumeaux de six ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de « retrouvailles remplies de joie et d’émotion », selon un communiqué officiel du palais.

Dans une précédente interview avec le Daily Mail, Mme Wittstock, qui est mariée au frère de Charlene, Sean, a affirmé que la princesse monégasque pourrait ne pas revenir à la résidence officielle du souverain.

Avant de faire le voyage en Afrique du Sud en janvier, Charlene vivait dans un appartement de deux chambres au-dessus d’une ancienne chocolaterie à seulement 300 mètres du Palais.

« Elle fera probablement la navette entre les deux, partout où elle est à l’aise », a déclaré Chantell Wittstock.

« Et rien de tout cela n’est encore clair où elle s’installera ou quelque chose comme ça.

Le chien, un Rhodesian Ridgeback, est un croisement entre des chiens amenés en Afrique du Sud et au Zimbabwe par des colons européens et la communauté indigène Khoikhoi, comme le rapporte le magazine People.

La mère d’Albert, l’actrice irlando-américaine Grace Kelly, était également connue comme une amoureuse des chiens.

Non seulement elle est arrivée dans la principauté avec un caniche et un braque de Weimar, mais elle aurait également organisé des fêtes d’anniversaire pour chiots.