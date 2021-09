La princesse Charlene hospitalisée après une « urgence médicale » en Afrique du Sud

La princesse Charlene de Monaco est actuellement obligée de rester en Afrique du Sud après avoir été hospitalisée. La princesse a été hospitalisée mercredi soir après être tombée malade d’une infection ORL. Selon PEOPLE, des informations ont montré qu’elle avait subi une “urgence médicale” mercredi après s’être effondrée sur le sol, mais qu’elle avait été libérée jeudi.

“Dans la nuit du 1er septembre, Son Altesse Sérénissime la princesse Charlene de Monaco a été transportée à l’hôpital après être tombée malade en raison de complications d’une grave infection ORL”, indique un communiqué du palais. “Son Altesse est suivie de près par son équipe médicale, qui dit que son état est rassurant.” Le média sud-africain qui a révélé l’histoire, News 24, l’a qualifiée de “stable” lorsqu’il a décrit son état après sa libération. Le média a également déclaré qu’elle avait été “dépêchée” à l’hôpital Netcare Alberlito après une “urgence médicale” à Thanda Game Ballito où elle séjournait, à 150 miles de là.

Bien que la princesse Charlene ait été libérée de l’établissement, elle est « immobilisée » en Afrique du Sud et suit depuis la mi-mai une série de procédures médicales. Le but des procédures était de corriger une chirurgie ORL antérieure après qu’elle ait développé une infection suite à la première. La nouvelle est arrivée peu de temps après que le prince Albert a annoncé qu’elle était « impatiente » de rentrer chez elle.

“Elle est prête à rentrer à la maison”, a déclaré la femme de 63 ans à PEOPLE, notant que son retour “dépend de ce que disent ses médecins”. Au départ, il a supposé que son retour pourrait atteindre octobre en supposant que tout se soit bien passé, mais on ne sait pas encore si son effondrement entravera cette possibilité ou non. “Je sais qu’elle a peut-être dit” fin octobre “”, a-t-il déclaré, “mais c’était avant cette dernière série de rendez-vous. Je suis presque sûr que nous pouvons raccourcir un peu ce délai.”

“Elle est prête”, a-t-il ajouté. “Elle a dit en plaisantant qu’elle était prête à être clandestine sur un navire pour revenir en Europe.” La princesse a subi une opération de quatre heures et selon le prince Albert, elle a réussi à garder le “bon moral” malgré les revers. “Elle était de bonne humeur”, a-t-il déclaré, soulignant à quel point elle était heureuse de pouvoir le voir, lui et ses enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques pour la première fois depuis juin. “Bien sûr, elle était ravie de nous voir et de passer du temps avec les enfants.” Prince Albert a également pu assister à des rendez-vous chez le médecin avec elle.