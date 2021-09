La princesse Charlene “prête à rentrer à la maison” – Le prince Albert fait naître l’espoir d’un retour à Monaco | Royale | Nouvelles

in

Le prince Albert II, 63 ans, a laissé espérer que sa famille serait réunie à Monaco plus tôt que prévu. La souveraine monégasque s’est confiée sur la guérison d’une infection ORL de la princesse Charlène, 43 ans, et les interventions chirurgicales qu’elle a subies.

Il a déclaré au magazine People : “Elle est prête à rentrer à la maison.”

La date de retour, a-t-il noté, dépendra beaucoup “de ce que son médecin dira”.

Cependant, la santé de la princesse Charlene s’est améliorée après sa dernière intervention chirurgicale en août, ce qui laisse penser avec prudence que le royal pourrait peut-être monter dans un avion d’ici quelques semaines.

Le prince Albert a déclaré: “Je sais qu’elle a peut-être dit” fin octobre “, mais c’était avant cette dernière série de nominations.

“Je suis presque sûr que nous pouvons raccourcir ce délai un peu.”

La princesse Charlene, née en Afrique du Sud, a déclaré fin juillet, avant sa dernière opération, qu’elle prévoyait qu’il lui faudrait des mois de guérison avant de pouvoir monter dans un avion.

S’adressant à Mandy Wiener, animatrice de South Africa Radio 702, la princesse a déclaré être dans “un jeu d’attente” impliquant sa santé et son retour à Monaco.

Elle a déclaré: “Je ne peux pas forcer la guérison, je serai donc enfermée en Afrique du Sud jusqu’à la fin octobre.”

Le prince Albert a indiqué que Charlene était de bonne humeur et a plaisanté avec lui sur le fait de retourner à Monaco à tout prix.

Il a déclaré dans sa récente interview: “Elle est prête. Elle a dit en plaisantant qu’elle était prête à voyager clandestinement sur un navire pour revenir en Europe.”

Le prince Albert, qui s’est rendu en Afrique du Sud le mois dernier avec ses enfants jumeaux Jaques et Gabriella, six ans, pour rendre visite à Charlene, a également déclaré que la princesse était ” ravie de nous voir et de passer du temps avec les enfants “.

La princesse Charlene n’a pas pu cacher son bonheur le 25 août lorsqu’elle a de nouveau partagé des photos de sa famille.

La royale a publié plusieurs clichés sur son compte Instagram dans lesquels elle a été vue en train de câliner ses enfants tandis que le prince Albert souriait derrière eux.

D’autres portraits montraient ses jumeaux perchés sur une branche qu’ils escaladaient – ​​et permettaient aux fans royaux de bien regarder la coupe de cheveux créative de Gabriella qu’elle s’était donnée.

Les portraits étaient accompagnés d’une légende de la princesse Charlene, lisant : “Je suis tellement ravie de retrouver ma famille avec moi”.

“(Gabriella a décidé de se faire couper les cheveux !!!)

“Désolé ma Bella, j’ai fait de mon mieux pour le réparer”.

Le lendemain, la princesse Charlene a partagé deux autres photos, se montrant cette fois enlacée et appuyée sur le souverain monégasque.

C’était le deuxième voyage d’Albert en Afrique du Sud avec les enfants depuis le début de l’épreuve de Charlene avec son infection ORL.

Charlene, qui a épousé le prince Albert le 1er juillet 2011, s’est rendue dans son pays natal en mai pour effectuer des travaux de conservation, axés en particulier sur les rhinocéros.

Alors qu’elle s’attendait à rester quelques semaines, elle y a été clouée au sol en raison d’une infection qu’elle a développée après un lifting des sinus et une greffe osseuse en vue des implants dentaires, ce qui l’empêchait de voler.

Le royal a depuis subi trois interventions chirurgicales – et Albert a fourni une mise à jour réconfortante après celle qui a eu lieu le 13 août.

Il a déclaré dans un communiqué : “L’opération s’est bien passée, la princesse Charlene se repose et nous pensons à elle avec tendresse.”