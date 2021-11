La princesse Charlene ramène son ami à quatre pattes à Monaco après un séjour en Afrique du Sud | Royale | Nouvelles

Écrivant sur sa propre page Instagram, Charlene a ajouté : « Bonne journée aujourd’hui.

« Merci à tous de me garder fort. »

Mais lorsque l’ancienne nageuse médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth a atterri à l’aéroport de Nice, elle a retrouvé sa famille avec un membre supplémentaire.

Charlene, qui a malheureusement perdu son chihuahua de compagnie en octobre, est arrivée à la maison avec un Rhodesian Ridgeback appelé Khan.

Selon PEOPLE, le Rhodesian Ridgeback est un croisement entre des chiens amenés en Afrique du Sud et au Zimbabwe par les colons européens et la communauté indigène Khoikhoi.

JUST IN: Le prince héritier de Norvège Haakon rate le début de la visite d’État du roi et de la reine des Pays-Bas

Bien que ce ne soit pas le premier ami à quatre pattes à errer autour du Palais princier de Monaco, les anciens animaux de compagnie appartenant à la princesse consort de la principauté avaient tendance à être un peu plus petits.

Charlene avait même une paire de terriers du Yorkshire appelés Monte et Carlo, puis deux chihuahuas nommés Thula et Wena.

Cependant, on pense que le Rhodesian Ridgeback a des antécédents avec des proches du prince Albert II, 63 ans.

Le père d’Albert, le prince Rainier III, a amené le chien d’Afrique australe à Monaco il y a quelques décennies.

LIRE LA SUITE: « J’ai investi en moi ! » Meghan Markle dit que la première entreprise vendait des chouchous

Le PEOPLE rapporte que le Rhodesian Ridgeback a même aidé à décider qui allait garder un bébé Albert et Caroline.

Maureen Wood s’est souvenue lors de son entretien d’embauche : « J’ai passé un après-midi à la crèche avec la princesse Grace et avec Caroline, qui était dans son parc et Albert était dans son lit recouvert de dentelle, profondément endormi. »

« Nous avons passé un bel après-midi et puis [Princess Grace] dit : « Ma dame d’honneur vous emmènera dîner ce soir à Monte-Carlo et ensuite le prince aimerait vous voir demain matin. »

« J’ai eu un bon dîner à Monte Carlo avec la dame d’honneur et je suppose qu’en regardant en arrière, c’était probablement pour voir si je pouvais tenir correctement mon couteau et ma fourchette. »

Elle a ajouté: «Tôt le lendemain matin, j’ai été dûment placée dans leur petit salon et la porte s’est ouverte à la volée et le prince Rainier est entré et ce Rhodesian Ridgeback, qui a mis ses pattes sur mes épaules.

A NE PAS MANQUER :

Famille royale : Meghan rejette les règles de la reine en matière politique [LIVE]

Famille royale : Harry dans une nouvelle tempête Netflix « étonnante » [REVEALED]

Le prince William rend fou les fans royaux alors qu’il annonce un travail important [INSIGHT]

« Et le prince Rainier a dit: ‘J’espère que vous aimez les chiens’ et j’ai dit ‘Bien sûr, monseigneur, bien sûr que je l’aime’ et nous avons eu une longue conversation. »

La mère d’Albert, l’actrice irlando-américaine Grace Kelly, était également connue comme une amoureuse des chiens.

Non seulement elle est arrivée dans la principauté avec un caniche et un braque de Weimar, mais elle aurait également organisé des fêtes d’anniversaire pour chiots.