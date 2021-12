La princesse Charlene rate Noël avec les jumeaux Gabriella et Jacques | Royale | Des nouvelles

Le mois dernier, le prince Albert a annoncé que sa femme suivait un traitement en dehors de Monaco après avoir souffert d’un profond « épuisement, à la fois émotionnel et physique ». La princesse Charlene est rentrée à Monaco à la mi-novembre après avoir été « clouée au sol » en Afrique du Sud pendant plus de six mois en raison d’une infection des oreilles, du nez et de la gorge qui l’empêchait de prendre l’avion.

Les experts royaux Rachel Burchfield et Jessica Robinson ont discuté de la situation de la princesse Charlene sur Podcast Royal.

Ils ont déclaré: « Alors, Charlene continue bien sûr sa convalescence en dehors de Monaco et bonne nouvelle, le prince Albert a révélé qu’il espère avoir une visite avec Charlene et les enfants d’ici la fin de l’année.

« Il dit aux gens que c’est ce que nous espérons le plus, mais il n’y a pas de date précise pour le moment.

« Je veux dire, j’espère certainement qu’ils en seront capables.



Ils ont ajouté: « Je me serais attendu à ce qu’ils soient capables de faire quelque chose comme ça. Donc, vraiment, pour leurs familles, en particulier les enfants avec lesquels ils pourront se connecter.

« Absolument, c’est juste bon d’avoir de ses nouvelles.

« Nous espérons qu’elle reçoit les soins qu’elle mérite le plus. »

Cette année, la famille a opté pour une photo moins traditionnelle et a choisi d’envoyer une illustration.

L’illustration montre Charlene aux côtés de son mari, le prince Albert, devant un arbre de Noël.

À leurs côtés se trouvent leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella.

Plus tôt ce mois-ci, Charlene a également utilisé les médias sociaux pour célébrer le 7e anniversaire de ses enfants.

La photo montrait une « fête du compte à rebours » à minuit dans le palais de Monaco.

On ne sait pas si la princesse Charlene était à la célébration.