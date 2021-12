La princesse Charlene rate une grande tradition de Noël avec ses enfants | Royale | Des nouvelles

La princesse Charlene a appris à «contrôler» les émotions, selon un expert

Le prince Jacques et la princesse Gabriella, qui ont eu sept ans vendredi dernier, ont dirigé le traditionnel dévoilement du sapin de Noël et la distribution des cadeaux au Palais de Monaco. Les adorables enfants royaux se sont enveloppés de vêtements chauds et de couvre-visages alors qu’ils remettaient des bonbons et des cadeaux à leurs pairs.

Et ils étaient les membres les plus haut placés de la principauté lors de l’événement qui a eu lieu le 15 décembre car ni le chef de la famille Grimaldi, Albert, ni son épouse Charlene n’étaient présents alors qu’elle continue de se remettre d’une infection.

Les jeunes membres de la famille royale étaient accompagnés de leur tante la princesse Stéphanie et de leurs cousins ​​Louis Ducruet et Camille Gottlieb.

Ce n’est pas la première fois qu’une des sœurs du prince Albert intervient et participe à un événement officiel aux côtés du jeune prince et princesse.

Le 3 décembre, la princesse Caroline et son fils Pierre Casiraghi ont accompagné Albert et ses enfants lors de l’inauguration du village de Noël à Monaco.

L’an dernier, Gabriella et Jacques étaient accompagnés lors de la remise des cadeaux par leurs deux parents.

Au cours de cet engagement, Charlene a dévoilé une coiffure dramatique en demi-faucon qui a suscité de nombreux commentaires et, parfois, des critiques parmi les observateurs royaux.

La princesse y a répondu début 2021 lors d’un entretien avec le magazine français Point de Vue, en déclarant : « Certes, de tous les membres des familles royales, je suis probablement celui qui a essayé les coiffures les plus différentes, et je continuerai C’est mon choix.

« Les remarques de ‘Mais qu’est-ce qu’elle fait ?’ et ‘Mais ce n’est pas royal !’ — Je ne les connais que trop bien.

« Et je n’ai rien à leur dire, si ce n’est que nous sommes en 2021 et qu’en ces temps si troublants, si difficiles, il y a d’autres sujets beaucoup plus importants qui méritent notre attention. »

La princesse Charlene a été vue pour la dernière fois en public début novembre, à son retour à Monaco après son séjour forcé de six mois en Afrique du Sud.

Elle a marqué son arrivée en principauté en partageant une photo sur son compte Instagram se montrant appuyée sur Albert et serrant leurs enfants dans ses bras.

La légende disait : « Bonne journée aujourd’hui. Merci à tous de me garder fort !! »

Charlene s’était rendue en Afrique du Sud en mai pour effectuer des travaux de conservation avec sa fondation.

Alors qu’elle devait rester moins de quinze jours dans le pays où elle a grandi, une grave infection ORL l’a empêchée de voler.

Au cours des six mois qu’elle a passés en Afrique du Sud, Charlene a dû subir plusieurs interventions pour guérir, la dernière opération ayant eu lieu le 8 octobre.

Pendant son séjour dans le pays, elle a souvent parlé de la disparition de son mari et de ses enfants et a déclaré être en contact avec eux via des appels vidéo.

Jacques, Gabriella et Albert ont également rendu deux visites à Charlene au cours de l’été, dans le but de soulager son mal du pays.

Son retour à Monaco en novembre semblait marquer la fin des problèmes de santé de Charlene.

Cependant, son mari Albert a révélé plus tard au cours du même mois que Charlene avait choisi d’être admise dans un centre de traitement « en dehors de Monaco » après qu’elle soit devenue « débordée et n’ait pas pu faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille ».

Albert a également déclaré au magazine People que « plusieurs facteurs, qui sont des affaires privées » étaient les résultats de l’état actuel de Charlene.

En convalescence dans un établissement, Charlene a raté quelques rendez-vous clés pour la principauté et sa famille.

Le 19 novembre, elle n’a pas célébré en personne la fête nationale de Monaco, mais ses adorables enfants ont montré qu’ils pensaient à elle alors qu’ils tenaient des pancartes faites à la main depuis le balcon de leur palais disant qu’ils l’aimaient et qu’elle leur manquait.

La semaine dernière, elle a marqué les anniversaires de Gabriella et Jacques en partageant une série de photos montrant les enfants dans une pièce remplie de décorations et de ballons et d’un gâteau en forme de 7.

Elle a écrit: « Joyeux anniversaire mes bébés. Merci Dieu de m’avoir béni avec des enfants si merveilleux. Je suis vraiment bénie. J’aime maman ».