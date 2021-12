La princesse Charlene « se cache du public après une chirurgie plastique bâclée », selon un expert royal | Royale | Des nouvelles

Le mois dernier, le prince Albert de Monaco a révélé que sa femme avait été admise dans un centre de traitement européen pour « épuisement émotionnel et physique ». La nouvelle de l’admission de la princesse Charlene est arrivée quelques jours seulement après son retour à Monaco après une absence de 10 mois.

En conséquence, Charlene, 43 ans, a raté l’anniversaire de ses enfants jumeaux vendredi.

Au lieu de cela, elle a publié sur Instagram trois nouvelles photographies du prince Jacques et de la princesse Gabriella, pour célébrer leur septième anniversaire.

Les enfants portaient des pyjamas assortis tout en posant dans une pièce pleine de ballons colorés et de décorations célébrant leur journée spéciale.

Les trois photos étaient accompagnées d’un message d’adoration de leur mère Charlene qui a écrit: « Joyeux anniversaire mes bébés. Merci, Dieu de m’avoir béni avec des enfants si merveilleux. Je suis vraiment béni. »

Elle l’a signé en écrivant « Love mom » et en ajoutant un emoji en forme de cœur rouge.

Charlene avait passé les dix derniers mois à se remettre d’une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge dans son Afrique du Sud natale.

Aujourd’hui, l’expert royal espagnol Pilar Eyre a affirmé que la mère de deux enfants était en train de « se cacher » après avoir été marquée lors d’un lifting à Dubaï.

La journaliste et auteure a fait des déclarations explosives dans son blog hebdomadaire pour le magazine populaire Lecturas.

On prétend également qu’à la suite de ses interventions chirurgicales, la royale n’a pas pu manger pendant une grande partie du temps qu’elle a passé loin de sa famille.

Page Six rapporte : « Elle n’a pas pu manger d’aliments solides depuis plus de six mois à cause de toutes les interventions chirurgicales qu’elle a subies depuis.

« Elle n’a pu absorber des liquides qu’avec une paille, elle a donc perdu près de la moitié de son poids corporel. »

Le prince Albert a confirmé que l’alimentation de Charlene avait souffert pendant son rétablissement dans une interview avec People.

Il a déclaré: « De toute évidence, il y a eu des conséquences de ses différentes chirurgies et des procédures qu’elle a subies au cours des derniers mois.

« C’était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu’elle souffrait d’une fatigue incroyable. Elle n’avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et elle ne mangeait pas bien du tout.

« Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d’autres maladies potentielles. »

En raison de sa maladie, le royal a raté les célébrations de la fête nationale monégasque.

En l’absence de Charlene, les sœurs du prince Albert, la princesse Caroline de Hanovre et la princesse Stéphanie, ont offert leur soutien aux enfants.

La princesse Caroline de Hanovre, 63 ans, et la princesse Stéphanie, 56 ans, ont tenu la main des jumeaux d’Albert et Charlene pendant les célébrations.

Dans le cadre de l’événement, les enfants ont également rejoint leur père sur le balcon du Palais de Monaco et les jumeaux ont tenu des pancartes indiquant : « Tu nous manques maman ».

La princesse née au Zimbabwe a également manqué le dixième anniversaire de mariage d’Albert, qui a eu lieu pendant sa convalescence.