La princesse Charlene se considère comme plus que la royale de Monaco – « Protectrice des héritiers » | Royale | Nouvelles

La princesse Charlene, 43 ans, a passé les derniers mois à vivre dans son Afrique du Sud natale et loin de son mari, le prince Albert. Cependant, lorsque l’ex-nageuse olympique fera son retour à Monaco, elle devrait donner la priorité à elle et aux deux enfants de six ans du prince Albert, le prince Jacques et la princesse Gabriella.

Malgré les rumeurs selon lesquelles son mariage de dix ans avec Albert II était en danger, le prince de Monaco a affirmé que sa femme était « impatiente » de la faire revenir dans la principauté.

Albert, Jacques et Gabriella se sont envolés pour la Nation Arc-en-ciel à la fin du mois d’août.

La princesse Charlene a également pu passer du temps avec ses enfants via FaceTime.

Mais un initié du Palais princier a déclaré à PEOPLE, a souligné à quel point la parentalité est importante pour la princesse de 43 ans née au Zimbabwe.

Ils ont déclaré au magazine: “Elle se considère comme la protectrice des héritiers, par opposition à la princesse de Monaco.”

La source a également suggéré que le fait d’avoir des enfants avec le prince Albert a renforcé sa position de princesse consort.

Lorsque les enfants sont nés en 2014, la source a déclaré que cela avait donné à Charlene “un certain statut ou une certaine sécurité”.

La nageuse médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester a ajouté que “les meilleurs attributs de Charlene ont été en tant que maman”.

“J’ai hâte qu’elle revienne car elle fait partie de ma vie, de nos vies, de la vie à Monaco.

“Je suis également impatient qu’elle m’aide avec les enfants et avec différentes choses comme elle l’a fait par le passé, car c’est un travail d’équipe.

“Quand l’un des membres de l’équipe n’est pas là, c’est beaucoup plus difficile.”‘