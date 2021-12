La princesse Charlene sera réunie avec sa famille alors qu’Albert et ses enfants s’apprêtent à lui rendre visite | Royale | Des nouvelles

Charlene pourra revoir son mari le prince Albert et ses enfants jumeaux le prince Jacques et la princesse Gabriella après des semaines d’absence de Monaco. Le Palais monégasque a indiqué dans un communiqué que la princesse poursuivait sa convalescence dans un centre de soins, où elle se remet d’un profond épuisement depuis novembre.

Mais, a également déclaré le palais, elle pourra recevoir la visite de sa famille immédiate pendant les vacances.

Le communiqué se lit comme suit : » SAS la Princesse Charlene recevra la visite de SAS le Prince Albert II et de leurs enfants pendant les vacances de Noël.

« Une fois sa santé assez solide, la princesse a hâte de passer du temps avec les Monégasques. »

Faisant le point sur sa santé, le palais a ajouté : « Le palais princier souhaite partager les informations suivantes concernant la santé de SAS la princesse Charlene.

« SAS la Princesse Charlene récupère de manière satisfaisante et rassurante, même si cela peut prendre encore quelques mois avant que sa santé ne se rétablisse complètement. »

La déclaration comprenait également une demande de confidentialité au nom du couple.

On pouvait lire : « Pendant cette période de convalescence, le Couple Princier prie de bien vouloir que leur intimité et leur environnement familial restent bien respectés.

La princesse Charlene a choisi d’être admise dans un établissement non divulgué « en dehors de Monaco » le mois dernier, a révélé le prince Albert pour la première fois au magazine People.

Ceci, a déclaré le prince, était un choix volontaire qu’elle a fait après avoir réalisé qu’elle n’allait pas bien.

Il a déclaré: « Elle avait déjà pris sa décision et nous voulions seulement qu’elle le confirme devant nous. Elle le voulait.

« Elle savait déjà que la meilleure chose à faire était d’aller se reposer et d’avoir un vrai traitement médicalement encadré. »

La décision de Charlene de s’attaquer à sa « fatigue incroyable » dans une structure spécialisée est intervenue après son retour d’un séjour forcé de six mois en Afrique du Sud.

En mai, la princesse s’est rendue dans le pays où elle a grandi avec l’intention d’y rester quelques jours pour effectuer des travaux de conservation avec sa fondation.

Cependant, elle s’est retrouvée coincée là-bas après avoir développé une grave infection des oreilles, du nez, de la gorge (ORL).

En raison de la nature de son problème, elle n’a pas pu reprendre l’avion pour Monaco jusqu’à ce qu’il soit résolu.

Et pour en guérir, elle a entrepris plusieurs visites et interventions – la dernière ayant eu lieu le 8 octobre.

La royale a pu rentrer chez elle début novembre et elle a marqué les retrouvailles avec sa famille avec une photo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

La nouvelle qu’elle ne participerait pas à la fête principale de Monaco, sa fête nationale, car elle ressentait une « fatigue générale profonde » n’est arrivée que quelques jours plus tard.

Bien qu’elle n’ait pas été aux yeux du public, Charlene a été active sur les réseaux sociaux.

Le 19 novembre, elle a marqué la fête nationale en partageant une vidéo d’un drapeau monégasque flottant et de l’hymne national joué.

Le 10 décembre, elle a fêté le septième anniversaire de Jacques et Gabriella en partageant trois photos des enfants devant un gâteau d’anniversaire en forme de 7.

En début de semaine, Charlene a souhaité à ses followers de joyeuses fêtes en partageant la carte de Noël de la famille monégasque.

Cette carte n’est pas une photo de la famille réunie mais plutôt un dessin d’elle entourée de cadeaux et d’un sapin de Noël.

Vendredi, la princesse a partagé une vidéo pour sa fondation, dans laquelle elle a demandé aux gens de l’aide pour aider à « donner une opportunité » aux enfants en difficulté.

Charlene, une ancienne nageuse olympique, a prêté sa voix et son image pour ce clip, en disant : « Veuillez rejoindre et soutenir ma fondation, une équipe de champions sportifs, d’entreprises et d’individus tous engagés dans un effort pour donner à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour vivre des vies sûres, heureuses et réussies grâce au sport. »