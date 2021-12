La princesse de Monaco, 43 ans, est rentrée à Monaco le 8 novembre après avoir passé six mois en Afrique du Sud en raison d’une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge. Cependant, au retour de la princesse monégasque, elle a été forcée d’annuler les apparitions publiques car le prince Albert a décrit l’état de sa femme comme « débordé et ne pouvait pas faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille ».

Après avoir annulé la comparution de Charlene lors des cérémonies de la fête nationale de Monaco, il a été révélé que le roi avait quitté la principauté pour obtenir des soins médicaux supplémentaires.

Un journaliste qui couvrait la famille royale monégasque a souligné les similitudes entre les batailles de santé de la princesse Charlene et la vie de Grace Kelly mariée au prince Rainier III en 1956.

Joel Stratte-McClure a déclaré au New York Post: « Grace a eu une terrible dépression pendant leurs premières années de mariage, un peu comme ce qui se passe avec Charlene aujourd’hui. »

« Elle était très malheureuse. »

Le prince Albert a démenti les nombreuses rumeurs concernant le bien-être de sa femme.

Il a déclaré au magazine People : « Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d’autres maladies potentielles. »

« Un rhume ou la grippe ou Dieu nous aide, COVID.

« Parce que je sais qu’il y a des rumeurs, permettez-moi de dire : ce n’est pas COVID.

« Et ce n’est pas lié au cancer. Ce n’est pas une question de relation personnelle.

« Et si vous voulez discuter d’une autre spéculation, elle n’est pas du tout liée à la chirurgie plastique ou au travail du visage. »