La princesse Charlotte a un joli nom pour son père, le prince William – la carte montre des détails touchants | Royal | Nouvelles

Pour coïncider avec la fête des mères, le palais de Kensington a partagé aujourd’hui d’adorables cartes écrites à la princesse de Galles par les trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge. La princesse Charlotte était la plus révélatrice, la princesse de cinq ans se référant à son père, 38 ans, comme « Papa ».

«Je t’aime beaucoup et je pense toujours à toi.

«Chaque année, le jour de la fête des mères, George, Charlotte et Louis font des cartes en souvenir de leur grand-mère, Diana, pour William.

Une source a déclaré au journal: «William et Harry sont aussi éloignés que possible – émotionnellement et physiquement.

«Leur relation est au plus bas. William fait rage avec Harry après l’interview d’Oprah.

«Il est tellement en colère contre lui qu’il est totalement impensable pour le moment qu’ils soient joyeusement réunis et se soient réunis lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana.

«Il faudra beaucoup de travail pour rafistoler les choses afin qu’ils puissent se regrouper sur un front uni.»