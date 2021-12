La princesse Charlotte devient « folle de Louis » pour une chanson qu’elle aime – « Beaucoup de mouvements de hanche » | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge, 39 ans, a partagé de nombreuses histoires personnelles lors de son épisode spécial de Noël de la série Apple Fitness + Time to Walk, y compris un aperçu adorable des habitudes d’écoute de la musique des enfants de Cambridge. Le père de trois enfants a parlé de la princesse Charlotte, six ans, du prince George, huit ans, et du prince Louis, trois ans, tout en encourageant les gens à marcher pour leur santé mentale pendant les vacances.

Parlant de la famille royale tout en se promenant dans le domaine Queen’s Sandringham à Norfolk, le duc a révélé que ses deux plus jeunes enfants appréciaient d’écouter Shakira et de danser « autour de la cuisine ».

Le royal a déclaré: « L’une des chansons que les enfants adorent en ce moment est Shakira, Waka Waka.

« Il y a beaucoup de mouvements de hanches.

« Il y a beaucoup de déguisements.

L’enregistrement audio vise à encourager les gens à marcher davantage tout en favorisant une meilleure santé mentale.

William s’est associé à Apple Fitness + et a dirigé sa promenade à travers le domaine de Sandringham, la maison de Sandringham, l’église St. Mary Magdalene et s’est terminé à Anmer.

Vendredi, dans une publication sur Instagram, le royal a écrit: « La marche a été une caractéristique de ma vie pendant les bons et les mauvais moments, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau.

« Pour moi, c’est l’occasion de me vider l’esprit et de prendre du recul.

« C’est un élément clé de la façon dont je gère ma santé mentale. Cela peut être un exercice très sociable ou un moment de calme et d’isolement complet.

« Dans l’espoir d’inspirer quelques autres personnes à devenir actives et à consacrer plus de temps à leur propre santé mentale, je voulais partager quelques-unes de mes histoires et chansons préférées avec vous dans un épisode de Time to Walk.

« Cette expérience signifie encore plus pour moi sachant que trois grandes organisations caritatives en santé mentale : @giveusashoutinsta, @crisistextline et @lifelineaustralia recevront des dons pour aider à poursuivre le travail important qu’ils accomplissent pour fournir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux personnes dans le besoin.

Les auditeurs pourront entendre le nouveau partenariat du prince William avec Apple Fitness, qui sera disponible sur Apple Music One, à partir du lundi 6 décembre.