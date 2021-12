La princesse Charlotte envoie les fans dans la frénésie alors qu’ils jaillissent de sa ressemblance avec la reine | Royale | Des nouvelles

Vendredi, le prince William et Kate ont partagé leur photo officielle de carte de Noël. Le cliché montre le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants en Jordanie plus tôt cette année.

La carte de Noël a suscité une réaction enthousiaste des fans royaux sur Twitter, beaucoup soulignant la ressemblance de Charlotte, six ans, avec son arrière-grand-mère.

Un utilisateur de Twitter, @ZaynafamilyMary, a commenté : « Merci d’avoir partagé une photo de votre famille.

« La princesse Charlotte me rappelle tellement Sa Majesté. Joyeux Noël à vous tous. »

Un autre, @jmcgrath531, a déclaré: « Vous pouvez vraiment voir la reine Elizabeth dans la princesse Charlotte. »

Un troisième avec la poignée @AJDelgado13 a ajouté: « Est-ce juste moi ou Charlotte ressemble-t-elle exactement à la reine et le petit Louis a beaucoup de Philip en lui (dans les yeux/le regard)? »

Un autre utilisateur, @ Margari48049649, a écrit : » Charlotte est une princesse si mignonne, c’est une mini version de la reine. George sur cette photo me rappelle beaucoup Charles, le frère de Diana. «

Un utilisateur d’Instagram, deidra0004, a déclaré : « Tellement belle. Charlotte ressemble à la reine Elizabeth quand Elizabeth avait son âge. »

LIRE LA SUITE: Le prince Harry fait l’objet d’une vérification de la réalité après l’affirmation de «personnes normales»

La famille de cinq personnes a l’air décontractée dans des tenues décontractées pour le snap.

Kate étourdit dans une robe kaki, tandis que William opte pour un polo dans une teinte similaire.

George porte un T-shirt camouflage et un short pour la photo.

Charlotte est adorable dans une robe vichy bleue et blanche, tandis que le petit Louis porte un t-shirt à rayures bleu et blanc et un short de couleur claire.

L’image a été publiée par Kensington Palace et publiée sur les comptes de médias sociaux du couple.

La légende disait: « Ravi de partager une nouvelle image de la famille, qui figure sur la carte de Noël de cette année. »

Les Cambridges passeront probablement Noël à Sandringham avec la reine et d’autres membres de la famille royale.